Vivienne Westwood, a rainha da moda punk

No filme "Sex and the City" (2008), Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) usa um vestido de Westwood para o casamento com seu amor de longa data, Mr. Big. O sonho é desfeito quando Big de repente dá para trás. Carrie arregaça as saias, corre para a rua e bate no noivo com seu buquê de rosas brancas. O lindo vestido de noiva torna a cena ainda mais trágica.