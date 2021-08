Violência do Talibã atinge jornalistas da DW

Militantes do Talibã, que tinham como alvo um jornalista da DW, assassinaram um membro de sua família e deixaram outro gravemente ferido. Os islamistas vasculhavam casa a casa em busca do profissional, que trabalha atualmente na Alemanha. Outros membros da família do jornalista conseguiram escapar no último minuto e estão foragidos.

O superintendente da Deutsche Welle, Peter Limbourg, condenou com veemência o ataque à família do jornalista e pediu que governo alemão tome alguma atitude. "O assassinato de um parente próximo de um de nossos editores pelo Talibã é uma tragédia inconcebível e exemplifica o grave perigo no qual todos os profissionais e suas famílias no Afeganistão se encontram”, alertou.

"Está claro que o Talibã já realiza buscas sistemáticas por jornalistas, tanto em Cabul quanto nas províncias. Nosso tempo está se esgotando!”, sublinhou Limbourg.

De fato, os eventos dos últimos dias e semanas deixam isso bem claro. O Talibã vasculhou as casas de ao menos três jornalistas da DW. Acredita-se que Nematullah Hemat, da emissora privada de televisão Ghargasht TV, tenha sido sequestrado pelos islamistas. Segundo fontes oficiais, Toofan Omar, diretor da rádio Paktia Ghag, foi morto a tiros por combatentes do grupo.

O tradutor Amdadullah Hamdard, um colaborador frequente do jornal alemão Die Zeit, foi morto em 2 de agosto em plena rua por dois homens, aparentemente, militantes do Talibã.

Há um mês, o renomado fotojornalista indiano Danish Siddiqui, vencedor do prêmio Pulitzer, foi morto em Kandahar, segundo informações, por tiros disparados por talibãs.

Aliança da imprensa alemã pede ajuda do governo

A DW se uniu a diversas entidades de imprensa – a Associação Federal de Editoras de Jornais da Alemanha (BDZV), os jornais Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung e Taz; as revistas Der Spiegel e Stern, a Deutschland Radio, a agência de notícias DPA, as emissoras RTL, N-tv e Arte e a ONG Repórteres sem Fronteiras (RSF) – que enviaram uma carta aberta ao governo alemão, exigindo a elaboração de um programa de vistos de emergência para os profissionais afegãos.

A Associação de Jornalistas da Alemanha (DJV) pediu que o governo alemão adote ações imediatas, uma vez que os colaboradores que trabalham para a imprensa ocidental estão sendo caçados.

Homenagem ao fotojornalista indiano Danish Siddiqui, morto no Afeganistão

"A Alemanha não pode ficar de braços cruzados enquanto nossos colegas são perseguidos e assassinados”, afirma o presidente da DJV, Frank Überall. Ele alerta que resgatar imediatamente esses jornalistas e lhes oferecer abrigo na Alemanha é absolutamente fundamental.

Em sua primeira conferência de imprensa, o porta-voz do Talibã Zabihullah Mujahid tentou assegurar a comunidade internacional ao utilizar um tom conciliador e insistir que as mulheres poderão trabalhar e estudar.

"Perdoamos a todos, o que é do melhor interesse para a paz e estabilidade no Afeganistão. Todos os grupos que nos confrontam estão perdoados”, afirmou.Os islamistas, entretanto, já deixaram claro o quanto essas declarações valem, de fato.

A RSF pediu ao Conselho de Segurança da ONU que realize uma sessão especial para avaliar a perigosa situação dos jornalistas no Afeganistão,

A intervenção dos EUA no Afeganistão Operação Liberdade Duradoura Em outubro de 2001, menos de um mês após aos ataques de 11 de Setembro, o presidente George W. Bush lança no Afeganistão a operação Liberdade Duradoura, depois que o regime Talibã se recusa a entregar Osama bin Laden. Em semanas, os americanos derrubam o Talibã, que ocupava o poder desde 1996. Cerca de mil soldados são enviados ao país em novembro, aumentando para 10 mil um ano depois.

A intervenção dos EUA no Afeganistão Talibã se reagrupa A invasão do Iraque em 2003 se torna a maior preocupação dos EUA e desvia a atenção do Afeganistão. O Talibã e outros grupos islamistas se reagrupam em seus redutos no sul e leste do Afeganistão. Em 2008, Bush concorda em enviar soldados adicionais ao país em meio a pedidos por uma estratégia efetiva contra o Talibã. Em meados de 2008, há 48.500 soldados americanos no país.

A intervenção dos EUA no Afeganistão Obama é eleito Em sua campanha, Barack Obama promete encerrar as guerras no Iraque e no Afeganistão. Mas nos primeiros meses de sua presidência, em 2009, há um aumento no número de soldados no Afeganistão para cerca de 68 mil. Em dezembro, o número cresce ainda mais, para 100 mil, com o objetivo de conter o Talibã e fortalecer instituições afegãs.

A intervenção dos EUA no Afeganistão Morte de Bin Laden Osama bin Laden, líder da Al Qaeda que esteve por trás dos ataques de 11 de Setembro, é morto em maio de 2011 em seu esconderijo, durante uma operação de forças especiais americanas no Paquistão.

A intervenção dos EUA no Afeganistão Acordo com Afeganistão O Afeganistão assina em setembro de 2014 um acordo bilateral de segurança com os EUA e texto similar com a Otan: 12.500 soldados estrangeiros, dos quais 9.800 norte-americanos, permaneceriam no país em 2015. Mas a situação de segurança piora. Em meio à ressurgência do Talibã, Obama diminui a velocidade de retirada em 2016, afirmando que 8.400 soldados permaneceriam no Afeganistão.

A intervenção dos EUA no Afeganistão Bombardeio de hospital em Kunduz Em outubro de 2015, no auge do combate entre insurgentes islâmicos e o Exército afegão, apoiado por forças da Otan, um ataque aéreo dos EUA atinge um hospital dirigido pela organização Médicos Sem Fronteiras na província de Kunduz. O ataque deixa 42 mortos, inclusive 24 pacientes e 14 membros da ONG.

A intervenção dos EUA no Afeganistão "Mãe de todas as bombas" Em abril de 2017, forças americanas atingem posições do "Estado Islâmico" (EI) no Afeganistão com a maior bomba não nuclear já usada pelo país em combate, matando 96 jihadistas. Em julho, é morto o novo líder do EI no país.

A intervenção dos EUA no Afeganistão "Estamos diante de um impasse" Em fevereiro de 2017, um relatório do governo dos EUA mostra que as perdas entre as forças de segurança afegãs subiram 35% em 2016 em relação ao ano anterior. Pouco depois, o general americano à frente das forças da Otan, John Nicholson (esq., ao lado do secretário da Defesa John Mattis), alerta que precisa de mais milhares de soldados: “Acredito que estamos diante de um impasse."

A intervenção dos EUA no Afeganistão Trump anuncia nova estratégia Em 21 de agosto de 2017, o presidente Donald Trump anuncia nova estratégia para o Afeganistão, fazendo da caça a terroristas a principal prioridade. Trump não especifica um aumento do número de soldados como esperado, mas diz que os objetivos incluem "obliterar" o Estado Islâmico, "esmagar" a Al Qaeda e impedir o Talibã de dominar o Afeganistão.

A intervenção dos EUA no Afeganistão EUA negociam com rebeldes Em julho de 2018, sob o governo do presidente Donald Trump, os EUA entram em negociação com o Talibã, sem envolver o governo afegão eleito ou os parceiros da Otan.

A intervenção dos EUA no Afeganistão Trump cancela encontro com Talibã Em setembro de 2019, o presidente Trump cancela na última hora uma reunião marcada em sigilo com líderes do Talibã e do Afeganistão, após o grupo islamista assumir a autoria de um ataque em Cabul que matou um soldado americano e outras 11 pessoas.

A intervenção dos EUA no Afeganistão EUA e Talibã assinam acordo de paz Em fevereiro de 2020, sob o regime Trump, os governos dos EUA e do Afeganistão anunciam a retirada completa das tropas americanas e de outros países da Otan. O pacto assinado pelo negociador especial dos EUA para a paz, Zalmay Khalilzad, e pelo líder político talibã mulá Abdul Ghani Baradar, prevê que o número de militares estrangeiros seria reduzido gradualmente, ao longo de 14 meses.

A intervenção dos EUA no Afeganistão Biden anuncia retirada total das tropas Em 14 de abril de 2021, o presidente Joe Biden comunica à população americana que a guerra mais longa do país terá fim, com as tropas dos EUA e da Otan se retirando inteiramente do Afeganistão até 11 de setembro, 20º aniversário dos ataques terroristas em Nova York.

A intervenção dos EUA no Afeganistão EUA e Otan iniciam retirada EUA e Otan iniciam formalmente, em 1º de maio de 2021, a retirada de todas as suas tropas do Afeganistão. A previsão era retirar até 11 de setembro entre 2.500 e 3.500 soldados americanos e cerca de outros 7 mil soldados da Otan. Estima-se que os EUA tenham gasto mais de 2 trilhões de dólares no país, em 20 anos, de acordo com o projeto Costs of War da Universidade Brown.

A intervenção dos EUA no Afeganistão Americanos entregam base ao governo afegão Em 2 de julho de 2021, tropas dos EUA partem da base aérea de Bagram, ponto focal da guerra, e entregam o local ao governo afegão. Permanecem no país asiático alguns poucos soldados, numa pequena base na capital Cabul.

A intervenção dos EUA no Afeganistão Talibã toma capitais regionais Aproveitando o vácuo deixado pela retirada das tropas de paz internacionais do Afeganistão, guerrilheiros do Talibã tomam, no inicio de agosto de 2021, capitais regionais como Sheberghan, Kunduz e Zaranj, num duro golpe para o governo afegão, que lutava para defender as cidades mais importantes da ofensiva do grupo extremista.

A intervenção dos EUA no Afeganistão EUA retiram seus cidadãos do Afeganistão Em meados de agosto, Estados Unidos e outros países começam a retirar seus cidadãos do Afeganistão, enquanto forças militares americanas se esforçam para proteger e manter funcionando o aeroporto de Cabul. Com todos os voos comerciais cancelados, milhares de afegãos invadem a pista do aeroporto desesperados, tentando embarcar em qualquer aeronave que fosse decolar.

A intervenção dos EUA no Afeganistão Talibã ocupa palácio presidencial O Talibã toma a capital Cabul, em 15 de agosto de 2021, dissolvendo o governo e estendendo seu controle sobre todo o Afeganistão. A capital era um dos últimos redutos ainda sob a autoridade do presidente Ashraf Ghani. Assim como ocorreu com dezenas de outras cidades, ele é tomada sem resistência efetiva das tropas governamentais. Ghani foge do país.

A intervenção dos EUA no Afeganistão Biden defende retirada das tropas Um dia depois da tomada de Cabul, o presidente dos EUA, Joe Biden, defende a decisão de pôr fim à presença americana no Afeganistão e condena líderes e políticos afegãos que abandonaram o país, abrindo caminho para a tomada de poder pelo Talibã. Biden culpa ainda o ex-presidente Donald Trump, por ter fortalecido o grupo rebeldes e deixado os talibãs em sua melhor situação militar desde 2001.



