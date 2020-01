Viena quer premiar usuários de transporte público com ingressos culturais

As melhores cidades do mundo para se viver

7. Toronto, Canadá

Toronto completa as cidades da América do Norte na lista das dez melhores para se viver no mundo, com uma pontuação geral de 97,2 em termos de habitabilidade. A metrópole mais populosa do Canadá também foi nomeada a cidade contemporânea mais multicultural do mundo. Metade (51%) de seus moradores vem de fora do Canadá. Na cidade moram pessoas de 230 nacionalidades.