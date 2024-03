O pequeno porto da cidade de Amapá, no norte do estado de Amapá, é o acesso mais próximo do continente à ilha de Maracá. A cidade, a 312 quilômetros da capital Macapá, tem cerca de 8 mil habitantes. A pesca é uma atividade econômica na região, com cerca de 15 mil pescadores filiados ao órgão competente no estado.