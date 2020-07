Venezuela retoma quarentena radical para conter coronavírus

A Venezuela voltará à "quarentena radical" a partir desta segunda-feira (06/07), após uma semana de flexibilização em algumas regiões, informou o ministro da Comunicação Jorge Rodríguez.

Ao apresentar na sexta-feira o balanço diário da pandemia de covid-19 no país – que incluiu duas mortes e 264 novas infecções nas últimas 24 horas, totalizando 6.537 casos confirmados e 59 mortes –, Rodríguez ressaltou ser necessário "manter o cerco epidemiológico" para evitar a propagação da doença, que se multiplicou em junho.

Este retorno à quarentena faz parte do esquema "sete por sete", segundo o qual é aplicada uma semana de confinamento e outra de flexibilização. Em metade do território, contudo, o governo manteve a proibição de sair e circular, sem a semana de alívio, a fim de "cortar" focos de transmissão em várias regiões.

Os casos de covid-19 cresceram mais rapidamente nas últimas semanas devido à "pressão que a Venezuela está recebendo pelo crescimento exponencial" da doença em países vizinhos, afirmou Rodríguez. Brasil e Colômbia ultrapassam, respectivamente, 1,5 milhão e 109 mil casos.

Entre as infecções detectadas nas últimas 24 horas, 60 são "importadas", como o governo registra os venezuelanos que voltam para casa infectados e são mantidos durante semanas nas fronteiras terrestres.

Desse total "internacional", 48 casos são procedentes da Colômbia, quatro do Brasil, dois do Peru, um do Equador e os outros cinco são cidadãos que dentro da Venezuela tiveram "contato com viajantes internacionais" que foram infectados.

AV/efe,ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter