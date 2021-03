Venezuela lança cédula de 1 milhão

O Banco Central da Venezuela (BCV) anunciou nesta sexta-feira (05/03) três novas cédulas, de 200 mil, 500 mil e 1 milhão de bolívares, que começarão a circular "gradualmente" a partir da próxima segunda.

Em breve comunicado, o BCV informou que elas foram implementadas para "complementar e otimizar o conjunto de cédulas atual, para atender às exigências da economia nacional".

Atualmente, a nota venezuelana de maior valor é a de 50 mil bolívares, que equivalia a R$ 0,15 no câmbio de sexta-feira. A cédula de 1 milhão de bolívares, portanto, corresponde a R$ 3,04.

ação. Na maioria das vezes, os preços têm sido exibidos na moeda americana por empresas.

As três novas cédulas terão a imagem de Simón Bolívar na frente, com uma arte quase idêntica à das notas que hoje estão em desuso no país.

No verso das de 200 mil e 500 mil bolívares há a imagem do "mausoléu do libertador", e no da nota de 1 milhão aparece a imagem comemorativa do Bicentenário da Batalha de Carabobo, decisiva na Guerra da Independência venezuelana.

A última vez que o conjunto de cédulas havia sofrido mudanças foi em junho de 2019, quando foram incorporadas as notas de 10 mil, 20 mil e 50 mil bolívares.

Em agosto de 2018, com o propósito de combater a hiperinflação, o governo do presidente Nicolás Maduro ordenou um corte de cinco zeros na moeda nacional, o bolívar, então chamado bolívar forte e que depois da alteração passou a ser chamado de bolívar soberano.

rpr (efe/ots)