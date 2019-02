Veneza anuncia ingresso para turistas

O carnaval de Veneza

Trajes extravagantes

Foliões se reúnem no famoso café Florian, na praça São Marcos. Talvez o evento mais popular do carnaval seja o chamado "voo do anjo", que geralmente acontece no fim de semana anterior à "quinta-feira gorda", a festa católica que marca a última chance de comer e se alegrar antes do início da Quaresma.