Vale do Ruhr

A Região do Rio Ruhr (Ruhrgebiet) apresenta a maior concentração demográfica da Alemanha e abriga o maior parque industrial da Europa. Suas principais cidades são Bochum, Dortmund, Duisburg e Essen.

Apelidada de "Revier", "Ruhrpott" e "Kohlenpott", a região vivenciou a passagem da economia antes calcada no carvão e no aço para a de alta tecnologia, prestação de serviços e turismo; o que implicou não só transformações sociais, como também mudanças urbanas e ambientais. A antiga mina de carvão Zollverein, no oeste da Alemanha, é tombada pela Unesco. O complexo abriga instalações artísticas e exposição sobre a história da mineração no local.