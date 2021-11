O Vale do Loire foi declarado pela Unesco Patrimônio da Humanidade em 2000.

Rio mais longo da França, o Loire se estende por mais de mil quilômetros, do Maciço Central até o Oceano Atlântico. Em nenhum outro lugar do país se veem tantos castelos em área tão pequena: um total de 400, espalhados entre as duas margens. Entre os mais famosos está o castelo de Chambord.