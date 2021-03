Vacina da Pfizer e Coronavac funcionam contra variante de Manaus, apontam estudos

A vacina para a covid-19 da Pfizer-Biontech funciona contra a variante de Manaus do novo coronavírus, mostrou um estudo feito em laboratório e publicado nesta segunda-feira (08/03) na revista científica New England Journal of Medicine.

Anticorpos presentes no sangue de pessoas que receberam a vacina conseguiram neutralizar uma versão de laboratório do vírus que continha as mesmas mutações existentes na proteína spike da variante de Manaus, conhecida com P.1., segundo o estudo feito por cientistas da Universidade do Texas e das duas empresas.

Estudos anteriores mostraram que a vacina da Pfizer-Biontech também consegue neutralizar as variantes britânica e sul-africana do novo coronavírus, apesar de esta última ser capaz de reduzir os anticorpos produzidos.

Todas as três novas variantes são mais transmissíveis e mais perigosas do que o vírus original. A vacina da Pfizer é a única com registro definitivo na Anvisa, mas ainda não está sendo usada no Brasil.

Coronavac também funciona

No Brasil, um estudo preliminar feito pelo Instituto Butantan mostrou que a Coronavac também é eficaz contra a variante de Manaus do novo coronavírus, noticiou a agência de notícias Reuters, que ouviu uma pessoa que conhece o estudo.

Segundo ela, o estudo foi feito com amostras de sangue de pessoas vacinadas com a Coronavac e que foram testadas para verificar a eficácia contra a variante P.1. O estudo ainda será ampliado para a obtenção de dados definitivos, noticiou a Folha de S.Paulo.

A variante de Manaus, que é mais transmissível, é apontada por especialistas como uma das responsáveis pelo aumento da intensidade da epidemia no Brasil.

