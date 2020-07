Urso polar pode ser extinto até 2100, diz estudo

As mudanças climáticas estão causando a extinção dos ursos polares e a espécie pode desaparece até 2100, afirmou um estudo publicado nesta segunda-feira (20/07) na revista científica Nature Climate Change.

De acordo com os pesquisadores, se as emissões que causam o efeito estufa continuarem no atual ritmo, em 80 anos, quase todas as populações de ursos polares correm o risco de desaparecer devido à destruição de seu habitat. O derretimento das camadas de gelo do Polo Norte afeta diretamente a espécie e reduz o tempo que os animais teriam para caçar focas.

O urso polar vive em regiões árticas onde a temperatura chega a -40°C no inverno e pode jejuar por meses. Com o aquecimento global, que afeta o Ártico duas vezes mais rápido do que o resto do planeta, as camadas de gelo demoram cada vez mais para se formar, o que diminui a presença de focas na região, levando os animais a se aventurarem longe de seu habitat em busca de alimentos.

Os cientistas acrescentam que a diminuição do peso corporal dos animais reduz ainda a chance dos ursos sobreviveram ao inverno Ártico sem comida. "Os ursos enfrentam um período de jejum cada vez maior antes do gelo voltar a congelar e eles poderem voltar a se alimentar", disse o autor principal do estudo, Steven Amstrup.

Para o estudo, pesquisadores analisaram o peso máximo e mínimo dos animais e modelaram o gasto de energia. Com essas informações, calcularam o número limite de dias de jejum que um urso polar pode suportar antes que a taxa de sobrevivência comece a declinar. A pesquisa trabalhou ainda com projeções de mudanças climáticas e do derretimento das camadas de gelo na região. O cenário dos pesquisadores prevê que a temperatura média global suba 3,3°C em relação à registrada na era pré-industrial.

A pesquisa mostra, por exemplo, que um urso polar macho da subpopulação de Hudson Bay que pesa 20% a menos do que o normal no início do jejum sobreviverá apenas 125 dias em vez dos 200 se estivesse no seu peso normal.

O derretimento de gelo é um desafio especial para as fêmeas que entram no outono em seus abrigos para dar à luz no meio do inverno e necessitam de focas suficientes para economizar gordura e produzir o leite necessário para os filhotes.

Atualmente existem cerca de 25 mil ursos polares espalhados em 19 subpopulações. O estudo analisou 13 delas e concluiu que 12 devem ser dizimadas em 80 anos, se o aquecimento global continuar no atual ritmo. Não há dados suficientes para determinar o destino das outras seis subpopulações.

Mesmo que as emissões sejam reduzidas e o aquecimento global limitado a 2,4°C – cerca de 0,5°C acima da meta do Acordo de Paris –, o estudo estima ainda que essa redução apenas adiaria a extinção da espécie.

"Se de alguma forma mágica as camadas de gelo pudessem ser mantidas, mesmo com o aumento da temperatura, os ursos polares estariam bem. O problema é que ser habitat está literalmente derretendo", enfatizou Amstrup.

O desafio para sobrevivência dos ursos polares é um tema conhecido há muito tempo. O atual estudo, porém, é o primeiro a determinar uma linha do tempo sobre a provável extinção da espécie.

