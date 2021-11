Universidade de Aachen

A Escola Superior de Aachen é líder em cursos técnicos e referência na área de Engenharia. Instituição foi fundada em 1870 como escola politécnica.

Por trás da complicada sigla em alemão RWTH Aachen esconde-se o nome Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, ou seja, Escola Superior Técnica da Renânia-Vestfália em Aachen. Em meados do século 19, a cidade de Aachen, localizada junto às fronteiras da Alemanha com a Holanda e a Bélgica, era uma das regiões mais industrializadas do país. Este foi um dos motivos para a fundação, em 10 de outubro de 1870, da Escola Real Politécnica Renano-Vestfaliana, precursora da atual instituição.