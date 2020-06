União Europeia quer reabrir fronteiras externas a partir de julho

Bruxelas propôs nesta quinta-feira (11/06) que a União Europeia reabra suas fronteiras externas a partir de 1° de julho e as fronteiras internas já na próxima segunda-feira.

O braço executivo da UE, a Comissão Europeia, recomendou que em julho sejam abertas as fronteiras do bloco com países dos Bálcãs: Albânia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte e Sérbia.

Já a suspensão de restrições em relação a outros países deve ocorrer mais tarde e de forma gradual. Segundo a Comissão Europeia a suspensão das restrições para regiões de fora da UE devem depender de dados sobre as taxas de infecção e a capacidade do país para lidar com a pandemia. As restrições devem permanecer para áreas com dados mais preocupantes e poderão ser relaxadas para países "em situação similar ou melhor à da UE".

Entre as preocupações principais dos europeus, estão nações em que a pandemia ainda não é considerada sob controle, como EUA e Brasil.

Os EUA têm o maior número de mortes e infecções do mundo e nesta quinta-feira chegaram à marca de dois milhões de casos registrados.

Já o número de mortos na América Latina passou de 70 mil na quarta-feira, de acordo com dados oficiais da AFP. O Brasil, país mais afetado da região, tem mais da metade do total de mortos no continente: mais de 40 mil, segundo dados divulgados por um consórcio de veículos da imprensa brasileira a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

A Rússia passou pelo marco simbólico de 500 mil casos confirmados, e o Irã disse que 180 mil foram infectados no país. Pelo menos 7,3 milhões de casos de coronavírus foram registrados em 196 países e territórios.

Ao divulgar as recomendações da Comissão Europeia para dar nova vida ao setor de turismo europeu, a comissária para Assuntos Internos, Ylva Johansson, disse que os países-membros devem "abrir o mais rápido possível, e a Comissão recomenda fazer isso já nesta segunda-feira".

"As viagens internacionais são fundamentais para o turismo e os negócios, e para a família e os amigos se reconectarem", disse Johansson. Ela afirmou que a situação do vírus "está realmente melhorando em todos os Estados-membros" e que o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças informou que "restrições nas fronteiras internas não é uma solução eficaz" para combater a disseminação da covid-19.

Em um relatório datado de 26 de maio, o CEPCD frisou que "a relativa importância da transmissão através do turismo e de viagens de longa distância provavelmente será pequena em comparação com a transmissão em curso que ocorre em nível local e como resultado do transporte local''.

Mas nem todos os países da UE vão reabrir suas fronteiras para viajantes do bloco na próxima semana. Espanha e Portugal planejam reabrir mais tarde, ainda em junho, e a Dinamarca só pretende reabrir fronteiras com Alemanha, Islândia e Noruega.

Os países europeus planejam a reabertura após três meses de medidas de confinamento e do fechamento das fronteiras para tentar conter a disseminação do novo coronavírus. O setor do turismo é um importante gerador de renda para muitos dos países do Mediterrâneo, como Itália, Espanha, Portugal, Croácia e Grécia.

