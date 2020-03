União Europeia fechará fronteiras devido ao coronavírus

Todas as fronteiras externas da União Europeia (UE) e do espaço Schengen serão fechadas por 30 dias para tentar conter a propagação da pandemia do novo coronavírus, afirmou nesta segunda-feira (16/03) o presidente da França, Emmanuel Macron. A medida foi proposta pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"A partir de amanhã ao meio-dia, as fronteiras de entrada na União Europeia e no espaço Schengen serão fechadas. Todas as viagens entre países não-europeus e a União Europeia serão suspensas durante 30 dias", anunciou Macron, durante um pronunciamento na televisão. Ele disse ainda que os franceses que estão fora da União Europeia poderão voltar, caso assim desejem.

A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira a intenção de restringir, por 30 dias, o acesso aos países do bloco a partir do exterior para conter a propagação do coronavírus. As exceções para a entrada seriam para cidadãos da UE em retorno para casa, funcionários da saúde, cientistas que trabalham numa cura para a doença e pessoas que trabalham em um país vizinho e que têm de atravessar a fronteira para fazê-lo.

"Enfrentamos um crise de saúde global. Quanto menos viajarmos, mais podemos conter o vírus", disse von der Leyen.

O fechamento das fronteiras cobriria 30 países, indo além do espaço Schengen, que é formado por 22 países da União Europeia e mais Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. As restrições poderão ser estendidas em caso de necessidade.

Com o avanço nos números de casos dentro da União Europeia, diversos países anunciaram o fechamento de suas fronteiras nos últimos dias, entre eles, a Alemanha, Áustria, Dinamarca, Polônia e Hungria. A Espanha fechará suas fronteiras a partir de terça-feira.

O surto da covid-19 começou na China, em dezembro, e se espalhou por mais de 140 países. Com mais de 55 mil casos confirmados e 2,6 mil mortes, a Europa se tornou o novo epicentro da pandemia. A Itália, Espanha e a França são os países mais afetados.

