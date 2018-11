Uma viagem ao centro do sol

A ciência sabe como o sol surgiu. Mas o Futurando desta semana traz um estudo que levou à descoberta do mecanismo de funcionamento da rotação do astro. Isso ainda não estava tão claro. O detalhe é que o interior se move mais rápido que as camadas externas e preparamos uma reportagem para você entender o que possivelmente explica o fenômeno.

O sol, aliás, com sua gigantesca massa de gás e plasma, gera também erupções. São as chamadas ejeções de massa coronal (EMC). É quando o gás que ele possui é expelido, o que pode ser um perigo para nós aqui na Terra. O que isso significa? Que poderíamos, além de ter uma linda aurora boreal, enfrentar uma pane elétrica, o que poderia representar.

O Futurando mostra ainda o trabalho de uma dupla de cientistas no desenvolvimento de um desinfetante de plasma, ou gás ionizado. Para a física e química, seria o quarto estado da matéria. A técnica é misturar o plasma com água para que o produto não seja agressivo à pele e, mesmo assim, consiga exterminar possíveis patógenos presentes no ambiente.

Vamos viajar até o Observatório de Green Bank, nos Estados Unidos, que abriga o maior radiotelescópio dirigível do mundo. Com o equipamento é possível pesquisar as origens do universo e rastrear possíveis sinais de comunicação vindos do espaço. Só que o simples fato de ele existir impõe aos moradores de Green Bank uma rotina restrita, principalmente quanto ao uso do celular.

O Futurando acompanhou também a jornada de um professor num avião modificado para transportar um telescópio. Dirk Brockmann-Brehnsen contou a experiência de participar de um projeto da NASA para os alunos dele. Os detalhes da conferência via Skype você acompanha no programa. O que dá para adiantar é que a turma ficou bastante curiosa.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

