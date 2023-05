Uma Paris diferente em busca do turismo verde e sustentável

Das selfies feitas perto da Torre Eiffel até as caminhadas em Montmartre, há muitas razões para Paris ser uma das cidades mais visitadas do mundo. Nunca é demais, para os turistas, visitar o Museu do Louvre, o Arco do Triunfo ou a Catedral de Notre-Dame.

Mas há um outro lado bem menos glamouroso da capital francesa que não pode ser ignorado: o trânsito caótico, o barulho e o lixo. Essas características desagradáveis são um empecilho para muitos parisienses.

Felizmente, um número cada vez maior de iniciativas sustentáveis busca combater isso: desde áreas industriais transformadas em parques até aplicativos que promovem caminhadas no lugar dos ônibus turísticos.

Estação vira fazenda urbana

Projetos de sustentabilidade em Paris se estendem também ao mundo da moda. Nas muitas lojas de roupas de segunda mão da cidade – muitas delas localizadas no bairro de Marais, no centro – as peças facilmente encontram novos proprietários.

Enquanto isso, no 18º distrito, ao norte, o projeto de ecocultura Recyclerie fica na antiga estação de trem de Ornano.

"O prédio era uma antiga estação do Petite Ceinture [Pequeno Cinturão], a [linha férrea] antecessora do metrô na cidade. A estação foi usada de diferentes maneiras ao longo dos anos, inclusive como sede de um banco. Queríamos manter o espaço e lembrar as pessoas do passado da estação", diz Marie-Eugenie Chanvillard, diretora da Recyclerie, que começou em 2014 com a missão de promover a ecorresponsabilidade e a justiça social.

O Petite Ceinture era uma linha ferroviária de 32 quilômetros que circundava Paris. Em 2007, uma primeira parte foi transformada em área para pedestres. Depois, o mesmo ocorreu em outras partes. Com o passar dos anos, a natureza começou a tomar conta e os trilhos se tornaram um grande espaço verde, recentemente desenvolvido para uso público.

Na França, as chamadas Recycleries referem-se a locais onde equipamentos não funcionais são consertados e revendidos – e, por isso, contam também com oficinas.

A temática da sustentabilidade é incrementada com uma cafeteria, jardins urbanos e até mesmo a venda de alimentos orgânicos e vinho natural. Os antigos trilhos são agora um aconchegante jardim coletivo onde, na fazenda urbana do espaço, há também uma horta e um galinheiro.

Cité Fertile, no subúrbio de Paris, é ponto de encontro sustentável para comer, beber e observar plantas Foto: Cité Fertile/Simon Lemarchand

Trilhos se transformam em parque

A Recyclerie não é o único lugar em Paris onde um trilho de trem foi transformado em um espaço ao ar livre para as pessoas aproveitarem. O Coulée verte René-Dumont é um parque elevado de quatro quilômetros de extensão em uma linha ferroviária desativada que começa nas proximidades da Praça da Bastilha, no centro da cidade.

Não é surpresa que trilhos tenham novas utilidades. As linhas de trem têm lugar cativo na capital francesa, especialmente porque o principal meio de transporte da cidade é o metrô. Apesar do que o grande número de carros nas ruas possa sugerir, Paris tem uma extensa rede de transporte público que conecta os subúrbios e o centro – e é constantemente ampliada.

Mudanças antes das Olimpíadas

Nos últimos anos, alguns parisienses passaram a usar bicicletas em seus deslocamentos para o trabalho, aproveitando a rede de ciclovias que continua a ser ampliada. A Rue de Rivoli, entre o Museu do Louvre e a Praça da Bastilha, por exemplo, foi convertida em ciclovia há apenas três anos.

Em preparação para os Jogos Olímpicos de 2024, Paris também está planejando várias mudanças ambientalmente conscientes nas áreas mais movimentadas da cidade, incluindo a Place de la Nation. A administração municipal espera reduzir o tráfego nos pontos turísticos e oferecer mais espaço para os pedestres. A área ao redor da Torre Eiffel, por exemplo, será ampliada e terá jardins.

Aplicativo criado pela própria cidade orienta turistas a descobrirem Paris a pé Foto: Kim Sterzel/DW

Pausa na selva urbana

No subúrbio de Pantin, no sudeste de Paris, o Cité Fertile é outra área onde o velho encontra o novo. A antiga estação de carga fica em um grande terreno que atualmente tem cervejaria, estufa, restaurante, salas de trabalho e cerca de 250 espécies de plantas.

Esse oásis urbano foi criado há quatro anos como parte do ecoquartier Pantin, um projeto focado em criar um bairro urbano ecológico e que também é popular entre os moradores locais.

"Aos domingos, muitas famílias vêm para a Cité Fertile. Fica bem ao lado, ao ar livre, e é um ótimo lugar para passar o tempo", diz Helene Flourac, responsável pelo desenvolvimento e pelas parcerias do projeto.

Tanto a Recyclerie quanto a Cité Fertile são considerados refúgios da agitada metrópole que é Paris, bem como lugares para se explorar a criação de perspectivas sustentáveis. Além de festivais no verão, o Cité Fertile organiza diversas sessões de esportes e é uma plataforma para tópicos político-ambientais.

O objetivo é reunir conceitos de diversas áreas sobre sustentabilidade: "Eventos ecologicamente projetados são uma questão real para a cidade do futuro", afirma Flourac.

Pela cidade com um app

Hoje em dia, não é mais necessário embarcar em um ônibus clássico de turismo para conhecer Paris. Uma opção mais sustentável para os turistas é um aplicativo chamado Balades Paris durable (Caminhadas na Paris Sustentável). Desenvolvido pela própria cidade, o app permite que as pessoas explorem as áreas verdes de Paris a pé, sem pressa, e inclui mais de duas dúzias de rotas que passam por quase todos os bairros parisienses.

Com extensão de dois a cinco quilômetros, cada caminhada tem diferentes pausas no mapa. O aplicativo exibe imagens e informações sobre os recursos sustentáveis encontrados pelo caminho: desde fontes de água potável até hortas comunitárias locais. As rotas levam, por exemplo, a bairros como o de Clichy, com seus edifícios projetados para economizar energia.

Em outros locais verdes, como o Parque Buttes Chaumont ou o famoso cemitério Père Lachaise, é possível usar o app para conhecer melhor as espécies de animais e plantas da cidade. Algumas pausas apontam para bairros conhecidos do centro histórico, mas para locais onde é menos provável que os turistas observem mais de perto. Assim, os usuários podem descobrir paraísos verdes escondidos nas margens do Sena que passam despercebidos em um passeio turístico convencional.

Paris é notável por seus lugares e inovações que mostram como a sustentabilidade pode ser explorada em uma metrópole de 2,1 milhões de pessoas. Se os turistas farão uso disso – ou se continuarão visitando apenas locais clássicos –, fica a critério deles.