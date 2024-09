Uma Oktoberfest mais ecológica, inclusiva e segura

Tradicional festival da cerveja de Munique adota medidas para reduzir emissões e diminuir pegada ambiental, além de campanhas contra o assédio sexual e visita virtual para pessoas com deficiência.

Espera-se que cerca de 6 milhões de visitantes de todo o mundo lotem as tendas da Oktoberfest de Munique de 2024, que vai deste sábado (21/09) até 6 de outubro.

A previsão é que sejam consumidos mais de 5,6 milhões de litros de cerveja — fornecida por seis cervejarias locais — e toneladas de carne de boi, salada de batata e chucrute.

Apesar de seu sucesso, a tradicional festa vem buscando modernizar sua imagem para se adequar aos tempos atuais.

Redução da pegada ambiental

Há muito tempo a Oktoberfest tenta reduzir sua pegada ambiental adotando energia limpa e separando e reciclando seu grande volume de resíduos — até mesmo os resíduos de cozinha e alimentos são coletados separadamente e compostados.

O consumo excessivo de álcool, comida e energia durante o evento é equilibrado por meio do uso quase exclusivo de energia renovável, gerada pelo sol e pelo vento, e de biogás. O festival afirma estar a caminho da neutralidade de carbono ao reduzir as emissões que contribuem para as mudanças climáticas.

Atrações do parque de diversões da Oktoberfest também estão ficando ecológicas, adotando motores elétricos Foto: Kurt Amthor/picture alliance/imageBROKER

Pratos e talheres descartáveis ​​e não recicláveis foram proibidos já nos anos 1990, assim como a venda de bebidas em latas. Os frequentadores do festival pagam um depósito (Pfand, em alemão) por seus canecos de vidro, que, depois de devolvidos, são lavados e reutilizados.

Tais medidas parecem estar funcionando. O serviço municipal de limpeza de ruas de Munique relatou uma redução de dois terços na limpeza e no descarte de resíduos em menos de 15 anos — de 247 toneladas em 2008 para 88 toneladas em 2022.

Produtos orgânicos e neutralidade de carbono

Os organizadores da Oktoberfest estão promovendo produtos orgânicos, de origem local e vegetarianos, que têm uma pegada de carbono relativamente baixa. Naturalmente, a cerveja também é local, embora esteja cada vez mais cara.

Um novo pavilhão chamado Boandlkramerei apresenta artistas conhecidos da cena musical folclórica e oferece um cardápio amplamente vegano e vegetariano, fugindo da tradicional culinária bávara, que é rica em carne.

Inovações desse tipo podem render mais eco points – sistema de classificação para empresas que buscam serem admitidas na chamada Wiesn, o local onde a Oktoberfest é realizada.

Na Oktoberfest de 2023, foram utilizados somente produtos orgânicos locais e livres de químicos – desde o clássico frango grelhado da Wiesn até amêndoas torradas, a salsicha bratwurst, bananas com chocolate e waffles.

Vendedores são incentivados a comercializar mercadorias regionais e sustentáveis, que também sejam reutilizáveis ou recicláveis, além de utilizar instalações de energia solar e veículos elétricos.

No ano passado, foi anunciado que as 15 maiores cervejarias da festa atingiriam a neutralidade de carbono dentro de cinco anos — e talvez até em três —, ao reduzirem as emissões, inclusive por meio da adição de pratos mais ecológicos, vegetarianos e até veganos ao menu.

Tudo começou em 2016, quando uma conhecida tenda de frango e pato grelhado (Ammer Hühner und Entenbraterei) se tornou a primeira neutra em carbono na Wiesn. O feito foi atingido com a compensação das emissões de CO2 que não puderam ser evitadas, por meio de investimentos em projetos em outras partes do mundo, como sistemas de cozimento eficientes para famílias na Nigéria e geração de energia com baixa emissão a partir de resíduos da colheita de mostarda na Índia, por exemplo.

As famosas atrações do parque de diversões da Oktoberfest também estão ficando ecológicas. O Grand Carousel, que estreou na edição da festa de 2023, é um carrossel de vários andares com gôndolas e cavalos movidos por um motor elétrico sem emissões.

Contra o assédio e a favor da inclusão

A Oktoberfest também vem buscando alcançar um público mais diverso. O novo e inclusivo projeto "vr4kids" oferecerá pela primeira vez uma visita virtual à Oktoberfest, permitindo que crianças e jovens com deficiência participem remotamente da diversão.

Os organizadores também estão trabalhando para manter o evento seguro contra assédio sexual, garantindo que a imagem de diversão e flerte na Oktoberfest seja, antes de tudo, baseada no consentimento e no respeito. Infelizmente, nem sempre é o caso, apesar da campanha Safer Oktoberfest, apoiada pelo departamento de saúde de Munique, que auxilia visitantes do sexo feminino em casos de assédio.

Diferentes campanhas visam deixar a Oktoberfest mais inclusiva e segura para mulheres Foto: Michael Probst/AP/picture alliance

Outra iniciativa importante no combate à violência sexual na Oktoberfest é a "WiesnGentlemen", liderada pela organização sem fins lucrativos Condrobs. O objetivo é criar um ambiente mais seguro, especialmente para as mulheres, promovendo comportamentos respeitosos e consumo responsável de álcool por meio das redes sociais, cartazes, campanhas escolares e interações com os visitantes a caminho da festa.

Uma parte fundamental da campanha é o Wiesn Courage Award, que reconhece e incentiva a conduta respeitosa.

"Ser respeitoso um com o outro se aplica sempre e em todos os lugares em nossa sociedade, mas especialmente aqui na Wiesn, onde tantas pessoas se reúnem, onde muito álcool é consumido e onde talvez seja mais fácil que os limites sejam ultrapassados", diz Birgit Treml, da Condrobs.