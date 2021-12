Uma das fazendas mais modernas da Europa

[Video] O fazendeiro orgânico alemão Christof Briegel tem cerca de 100 vacas, mas ele quer trabalhar menos do que seus pais. E isso só é possível com alta tecnologia: chips de computador, robôs de ordenha e portões automatizados. Ainda assim, tudo é orgânico.

A fazenda de Christof Briegel, na cidade alemã de Kisslegg, é uma das mais modernas da Europa. Nela, as vacas são ordenhadas de forma automática 24 horas por dia. "Elas têm acesso totalmente livre ao sistema de ordenha automático e ganham uma guloseima quando chegam – um pouco de ração. E é por isso que elas gostam de vir aqui para serem ordenhadas", conta Briegel.

A ordenha automática é uma grande ajuda, pois dá ao fazendeiro orgânico total flexibilidade em sua rotina diária. Por meio de um aplicativo, ele consegue acessar os dados de cada vaca e receber informações como quando ela fez o último check-in e a produção de leite.

Já o portão de separação para vacas funciona reconhece um transmissor na coleira da vaca e decide se ela pode ir para o pasto ou não. E a decisão do robô se baseia na produção de leite do animal. "Isso é ótimo para nós, porque ele seleciona as vacas automaticamente. Podemos deixar as vacas pastarem o dia todo, mas apenas as que são ordenhadas regularmente. Dessa forma, não temos que pastoreá-las", afirma.

A fazenda possui também um robô de limpeza, que ajuda o fazendeiro a manter as ranhuras do chão limpas 24 horas por dia, sete dias por semana. "Em geral, o trabalho na fazenda tem que dar a chance de poder também desfrutar do que se faz", frisa o agricultor.

