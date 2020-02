Um toque para salvar uma vida

Dependendo do estágio de desenvolvimento, bebês prematuros param de respirar até 15 vezes por hora. "O bebê prematuro, na realidade, ainda deveria estar no ventre materno. É lá que ele treina seus músculos respiratórios e, de vez em quando, faz uma pausa”, explica Ulrich Thome, diretor do departamento neonatal do Hospital Universitário de Leipzig. Quando isso acontece, a estimulação tátil ajuda o bebê a voltar a respirar. Equipes de enfermagem de UTIs neonatais se deparam com esse problema constantemente. Para ajudá-las, pesquisadores querem desenvolver uma máquina que dê esse "toque especial”, como você vê no Futurando.

Acompanhe ainda a viagem de um espermatozoide. Os espermatozoides seguem um longo caminho, cheio de obstáculos, até fecundarem um óvulo. O trajeto seria maior do que a distância entre Rio e São Paulo, e apenas alguns alcançam a meta. E somente um é coroado.

E para que os espermatozoides continuem participando dessa corrida, existem hábitos que garantem a saúde e agilidade deles. Veja nesta edição o que pode influenciar na produção e na qualidade dos espermatozoides, como, por exemplo, comer determinados alimento e evitar banho quente.

Nossa equipe foi também até o Zoológico de Estocolmo, na Suécia, onde médicos de humanos tentam aprender com os bichos. Conhecer a saúde animal pode ajudá-los em tratamento de pessoas. Muitas espécies desenvolveram estratégias de sobrevivência que as protegem até de doenças cardíacas e insuficiência renal.

Ainda falando sobre esse assunto, convidamos para um bate-papo Ceres Berger Faraco, médica veterinária e mestre e doutora em Psicologia. Ceres é coordenadora e professora de cursos universitários sobre comportamento animal, e presidente da Associação Latino-Americana de Zoo-Psiquiatria.

O Futurando traz uma animação divertida sobre a química do corpo. Por meio da história de Ana e Paulo, analisamos como hormônios e neurotransmissores tanto garantem satisfação, como também o inverso, pode ampliar a agressividade. Aprenda com Ana algumas técnicas de relaxamento para fugir do estresse.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

O programa é exibido, no Brasil, pelo Canal Futura às terças-feiras, às 22h30 com reprise às quartas 16h30, quintas, sábados e segundas; pela Rede Minas aos sábados, às 14h30, com reprise às sextas-feiras, às 13h30; pela TV Brasil todas as terças, às 21h45, com reprise às quintas, às 3h15; pela TV Cultura as segundas-feiras às 19h45; pela TV Câmara Tupã todos os sábados às 18h, com reprise às terças-feiras, às 19h40 e pela TV Climatempo aos sábados às 9h30, com reprise às terças e aos domingos. Você também pode ver vídeos do programa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O Futurando é transmitido ainda em Moçambique pela Rede Tim, aos sábados, às 14h30.