Um quinto dos pacientes internados com covid-19 na Alemanha morreu, mostra estudo

Estudo alemão divulgado nesta quarta-feira (29/07) revela que morreram 22% dos pacientes com covid-19 internados em hospitais do país entre fim de fevereiro e meados de abril. A pesquisa, que ajuda a traçar o perfil das internações por covid-19 no país, foi realizada pelo Instituto Científico da caixa de saúde pública AOK (WIdO), a Associação Interdisciplinar Alemã de Terapia Intensiva e Emergência e a Universidade Técnica de Berlim.

Cerca de 17% dos internados precisaram de ventilação mecânica, em pouco mais de três quartos dos caos, por método invasivo. Entre os ventilados, a taxa de mortalidade foi de 53%, contra 16% entre os demais. A idade média geral dos pacientes que morreram era de 68 anos.

A taxa de mortalidade é maior entre os homens (25%) do que entre as mulheres (19%). Entre os pacientes masculinos, 22% foram submetidos a ventilação artificial – quase o dobro das mulheres (12%). A mortalidade foi especialmente alta entre os idosos, com 27% dos óbitos na faixa etária de 70 a 79 anos, e 38% a partir de 80 anos.

Para o estudo, foram avaliados dados de 10.021 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19, internados em 920 hospitais alemães entre 26 de fevereiro e 19 de abril de 2020. Todos eram segurados da caixa de saúde AOK, que atende cerca de um terço da população alemã. Os resultados foram publicados na revista internacional especializada The Lancet Respiratory Medicine.

Dos pacientes que necessitaram de respiradores artificiais, 62% apresentaram de pressão alta, 39% de diabetes, 43% de arritmias cardíacas, 24% de insuficiência renal, 19% de doença pulmonar crônica, e 13% eram obesos. No caso de alguns desses sintomas, no entanto, não é possível determinar se eram pré-existentes ou se se desenvolveram no decorres das internações, explica Reinhard Busse, da Universidade Técnica de Berlim.

"As altas taxas de mortalidade deixam claro que um número relativamente alto de pacientes com evolução muito grave da doença foi tratado nos hospitais. Essa gravidade tende a afetar os mais velhos ou que já têm problemas de saúde, mas também ocorre em pacientes mais jovens", diz Jürgen Klauber, diretor administrativo da WIdO.

No total, o tempo médio de internação foi de 14 dias, sendo 12 dias entre os não ventilados e de 25 dias entre os ventilados. Metade destes esteve no respirador por mais de dez dias, e 23% por mais de 21 dias.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), responsável pela prevenção e controle de doenças na Alemanha, o país tem 206.926 casos confirmados de covid-19 e 9.128 mortes.

O número de mortes em decorrência do novo coronavírus na Alemanha é menor do que em países vizinhos com número semelhante de contágios. Além disso, não houve uma sobrecarga do sistema de saúde no auge do surto de covid-19, como em outras nações europeias. A Alemanha chegou a receber pacientes da Itália, Espanha e França, as quais sofriam falta de leitos e de respiradores.

Entre os motivos para tal está a grande capacidade dos hospitais alemães. Segundo cálculos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o número de vagas é o dobro do da França, e quase quatro vezes o da Itália ou da Espanha.

A evolução da pandemia de covid-19 O começo de tudo em Wuhan A China notifica a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre uma misteriosa pneumonia em Wuhan, de cerca de 11 milhões de habitantes. Especialistas de todo o mundo começam a tentar identificar o agente causador. Supõe-se que ele tenha se originado num mercado de frutos do mar na cidade. Inicialmente é comunicado haver cerca de 40 pessoas infectadas. (31/12/2019)

A evolução da pandemia de covid-19 Nova cepa de coronavírus Pesquisadores descartam se tratar do vírus Sars, da doença respiratória originada na China em 2002 que matou quase 800 pessoas. Cientistas chineses identificam um novo vírus, da cepa do coronavírus, causadores de Sars e do resfriado comum. Batizado provisoriamente 2019-nCoV e depois denominado Sars-Cov-2, ele causa febre, tosse, dificuldade respiratória e pode evoluir para pneumonia. (07/01)

A evolução da pandemia de covid-19 Primeira morte na China A China anuncia a primeira morte causada pelo novo coronavírus. Um homem de 61 anos, que havia feito compras no mercado de frutos do mar de Wuhan, morreu de complicações por causa de uma pneumonia. (11/01)

A evolução da pandemia de covid-19 Vírus atinge países vizinhos Países como Tailândia e Japão começam a relatar casos da doença em pessoas que estiveram na China. Em Wuhan, é confirmada a segunda morte. Até 20 de janeiro, há três óbitos e mais de 200 infecções no país. Aeroportos em todo mundo passam a controlar passageiros vindos da China. Na mesma data, é confirmado que o vírus pode ser transmitido diretamente entre pessoas. (20/01)

A evolução da pandemia de covid-19 Milhões sob quarentena Wuhan é colocada sob quarentena, na tentativa de limitar a propagação do vírus. O transporte coletivo é suspenso, e trabalhadores começam a construir um novo hospital para tratar pacientes infectados, que totalizavam mais de 830 em 24 de janeiro. O isolamento é estendido para 13 outras cidades, afetando pelo menos 36 milhões de pessoas. (23/01)

A evolução da pandemia de covid-19 O coronavírus chega à Europa As autoridades da França confirmam três casos do novo coronavírus dentro de suas fronteiras, marcando a chegada da doença à Europa. Horas depois, a Austrália confirma que quatro pessoas foram infectadas. Na Alemanha, o primeiro caso de covid-19 é confirmado três dias depois. (24/01)

A evolução da pandemia de covid-19 Primeira morte fora da China Autoridades das Filipinas informam que um homem de 44 anos morreu no país vítima do coronavírus, marcando assim a primeira morte relacionada à doença fora da China. O paciente era da cidade chinesa de Wuhan e havia sido internado num hospital em Manila em 25 de janeiro. (02/02)

A evolução da pandemia de covid-19 Morre médico chinês que tentou avisar autoridades sobre covid-19 O médico chinês Li Wenliang morre após contrair o Sars-Cov-2. Em janeiro, ele havia tentado avisar as autoridades de seu país a respeito da epidemia e da chance de a covid-19 sair do controle, mas acabou sendo reprimido. Li foi obrigado a assinar um documento no qual declarava que seus avisos não tinham fundamento. (07/02)

A evolução da pandemia de covid-19 Número de mortes supera a do Sars A China informa que o número de mortos por covid-19 chegou a 811, ultrapassando as 774 vítimas do surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), também causada por um coronavírus, entre 2002 e 2003. (09/02)

A evolução da pandemia de covid-19 Vírus chega ao Brasil O governo brasileiro confirma o primeiro caso no país: um homem de 61 anos que viajou à Itália a trabalho. Até então, o novo coronavírus havia se espalhado para mais de 40 países e territórios, matado mais de 2.700 pessoas e infectado mais de 80 mil. (26/02)

A evolução da pandemia de covid-19 Mais de 100 mil infectados O número de casos de infecção pelo coronavírus Sars-Cov-2 em todo o mundo ultrapassa a marca dos 100 mil, enquanto o total de mortes supera 3,4 mil. A doença covid-19 já chegou a mais de 90 países. No Brasil, os contágios confirmados aumentam de oito para 13 em um período de 24 horas. Na Itália, são registradas quase 200 mortes. (06/03)

A evolução da pandemia de covid-19 Itália impõe quarentena em todo o território O governo em Roma determina restrições ao deslocamento de todos os seus 60 milhões de cidadãos e proíbe aglomerações públicas para tentar conter o coronavírus. Habitantes só podem deixar a área em que vivem com justificativa. No mesmo dia, a Alemanha registra as duas primeiras mortes por covid-19 no país. (09/03)

A evolução da pandemia de covid-19 OMS declara pandemia A OMS considera que a disseminação de covid-19 pode ser caracterizada como pandemia, observando que o número de casos fora da China se multiplicou por 13 e o de países afetados triplicou em apenas duas semanas. "Pandemia" designa a difusão de uma enfermidade por vários países ou continentes. (11/03)

A evolução da pandemia de covid-19 Estado de emergência na Espanha A Espanha declara estado de emergência para conter a propagação do coronavírus Sars-Cov-2. O país já conta quase 6 mil casos de infecção, com cerca de 180 mortos. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anuncia que o país decidiu limitar a livre circulação da população, colocando assim cerca de 47 milhões de pessoas sob quarentena parcial. (14/03)

A evolução da pandemia de covid-19 Fechamento de fronteiras Como parte dos esforços para conter a proliferação do novo coronavírus, a Alemanha fecha suas fronteiras. No mesmo dia, o número de casos fora da China supera o registrado no país asiático. (16/03)

A evolução da pandemia de covid-19 China zera transmissão local Pela primeira vez desde o início da pandemia, a China anuncia que nas últimas 24 horas não registrou nenhum novo caso de covid-19 transmitido localmente. No entanto, havia 34 casos importados de outros países. Três dias depois, o país voltaria a registrar um caso de transmissão local. No mesmo dia, o número de mortos pelo coronavírus na Itália supera o de mortos na China. (19/03)

A evolução da pandemia de covid-19 São Paulo e Rio em quarentena O estado de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro dão início a medidas de contenção por determinação das gestões locais, com fechamento do comércio não essencial e restrição à circulação de pessoas – além do fechamento de escolas, que já havia sido determinado anteriormente. Em São Paulo, a medida afeta 54 milhões de habitantes em 645 municípios. (24/03)

A evolução da pandemia de covid-19 Isolamento total no Reino Unido O premiê britânico, Boris Johnson, volta atrás e, após dados que previam a evolução da doença sem medidas mais restritivas, apresentados pelo Imperial College de Londres, determina isolamento horizontal no país. Até então, Johnson defendia a chamada "imunização de rebanho", ou seja, permitir que a população entrasse em contato com o vírus para que desenvolvesse imunidade. (23/03)

A evolução da pandemia de covid-19 Casos de coronavírus passam de 1 milhão no mundo O número de infecções confirmadas ultrapassa 1 milhão no mundo. A cifra de mortos, por sua vez, supera 50 mil. O país com o maior número de casos são os EUA, com mais de 240 mil, seguidos da Itália, com 115 mil, e da Espanha, com 112 mil. Enquanto isso, mais de 3,9 bilhões de pessoas – mais da metade da humanidade – estão confinadas em suas casas devido à pandemia. (02/04)

A evolução da pandemia de covid-19 China não registra mortos por covid-19 pela primeira vez desde janeiro Pela primeira vez desde janeiro, quando começou a divulgar números sobre o novo coronavírus, a China não registra mortes por covid-19. Neste mesmo dia, a China continental tem apenas 32novos casos. Enquanto isso, o número de mortes em Nova York (3.485) supera o de óbitos no atentado ao Word Trade Center, em 11 de setembro de 2001. No ataque terrorista, foram 2.753 mortes na cidade. (07/04)

A evolução da pandemia de covid-19 EUA passam Itália e são país com mais mortes no mundo Os Estados Unidos ultrapassam a Itália em número de mortos por coronavírus, tornando-se o país com mais vítimas no mundo. Na data, o país soma 19.602 óbitos, enquanto a Itália tem 19.468. Os EUA já são o país com maior número de casos confirmados, ultrapassando 507 mil infecções. (11/04)

A evolução da pandemia de covid-19 Alemanha anuncia amplo relaxamento nas restrições A Alemanha anuncia a abertura de todas as lojas, a permissão de atividades esportivas a céu aberto, além da volta da Bundesliga. Restrições ao contato social seguem em vigor até 5 de junho, mas com afrouxamentos graduais. Enquanto a reabertura começa em alguns países, nações e entidades lançam iniciativa para financiar pesquisas sobre a covid-19. Comissão Europeia doa 1 bilhão de euros. (06/05)

A evolução da pandemia de covid-19 Nova Zelândia se declara livre do coronavírus Após último paciente receber alta, a primeira-ministra Jacinda Ardern elogia a atitude dos neozelandeses que aderiram ao "lockdown" e contribuíram para eliminar a covid-19 em todo o país. "Estamos confiantes de que eliminamos, por ora, as transmissões do vírus", afirma Ardern em pronunciamento transmitido pela televisão. Em meados de junho, o país volta a registrar casos importados. (08/06)

A evolução da pandemia de covid-19 Bairros de Pequim voltam a adotar bloqueio por coronavírus Autoridades de Pequim isolam 11 bairros residenciais devido a várias novas infecções por coronavírus, relacionadas a um mercado de carnes. O chefe do local afirmou ao site "Beijing News" que o vírus foi encontrado em tábuas que processavam salmão importado. (13/06)

A evolução da pandemia de covid-19 OMS interrompe testes com hidroxicloroquina A Organização Mundial da Saúde (OMS) anuncia que decidiu interromper os experimentos com hidroxicloroquina no tratamento da covid-19, após evidências apontarem que o fármaco não reduz a mortalidade em pacientes internados com a doença. (17/06)

A evolução da pandemia de covid-19 UE reabre fronteiras internas, mas se blinda do resto do mundo As fronteiras da União Europeia são reabertas, após três meses de fechamentos forçados devido à pandemia de coronavírus, iniciados no mês de março. Algumas restrições, porém, ainda permanecem no bloco, que seguirá fechado para visitantes de países onde o vírus está fora de controle, como Brasil e EUA. (15/06)

A evolução da pandemia de covid-19 OMS diz que dexametasona é avanço contra covid-19 A OMS considera que a utilização do esteroide dexametasona, que reduziu significamente a mortalidade em pacientes seriamente afetados pelo novo coronavírus, é um avanço científico na luta contra a pandemia de covid-19. É o primeiro tratamento comprovado que reduz a mortalidade em pacientes que apenas conseguem respirar com o uso de respiradores. (17/06)

A evolução da pandemia de covid-19 Mortes por covid-19 passam de 50 mil no Brasil Segundo dados do Ministério da Saúde, 50.617 mortes em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus foram confirmadas no Brasil até 21 de junho. Dois dias antes, o país superou a marca de 1 milhão de casos confirmados de covid-19. O Brasil é o segundo do mundo com mais casos e mortes, atrás apenas dos EUA. (21/06)

A evolução da pandemia de covid-19 Novo isolamento na Alemanha Autoridades ordenam a suspensão parcial da vida pública por um período de uma semana nos distritos de Gütersloh e Warendorf, no oeste da Alemanha, após 1.553 funcionários de um frigorífico sediado na região terem testado positivo para a covid-19. Entre outras medidas, fica proibida a prática de esportes e outras atividades em lugares fechados. (23/06)

A evolução da pandemia de covid-19 Mundo ultrapassa 10 milhões de casos de covid-19 Dados da Universidade Johns Hopkins apontam que número de mortes confirmadas pela doença está próximo de ultrapassar marca de 500 mil. Brasil e EUA lideram em números de casos e mortes. (28/06)

A evolução da pandemia de covid-19 Comissão Europeia tenta assegurar doses de Remdesivir Executivo da União Europeia inicia negociação para compra de medicamento com fabricante americano, após Estados Unidos adquirirem praticamente toda a produção dos próximos três meses. (02/07)

A evolução da pandemia de covid-19 Bolsonaro com covid-19 O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou que teve resultado positivo em um exame para detectar a covid-19. Ao anunciar o resultado, em entrevista em frente ao Palácio da Alvorada, ele aproveitou a ocasião para mais uma vez reclamar das medidas de isolamento impostas por prefeitos e governadores. Bolsonaro também disse estar se tratando com hidroxicloroquina. (07/07)

A evolução da pandemia de covid-19 Vacina da Moderna mostra resultado e vai para fase final de testes A vacina em fase de desenvolvimento contra o novo coronavírus da empresa americana Moderna foi bem tolerada e criou anticorpos neutralizantes em todos os participantes do estudo, anunciaram os pesquisadores responsáveis na revista especializada "The News England Journal of Medicine". A Moderna anunciou que a fase final dos ensaios clínicos deve ir de 27 de julho a 27 de outubro. (14/07)



