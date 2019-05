UE terá Parlamento mais verde e populista

As eleições mais disputadas para o Parlamento Europeu em décadas chegaram ao fim neste domingo (26/05) com a direita eurocética e anti-imigração e os ambientalistas ganhando espaço sobre partidos tradicionais que costumavam formar o centro político do bloco.

Ao longo de quatro dias de votação, eleitores foram às urnas nos 28 países da União Europeia (UE), numa participação estimada em 51% – excluídos aqui os eleitores do Reino Unido –, a mais alta dos últimos 20 anos. Ao todo, 426 milhões de pessoas foram convocadas a votar.

As eleições deste ano foram vistas como um teste da influência dos movimentos nacionalistas, populistas e de extrema direita, que ganharam força no continente nos últimos anos e influenciaram decisões importantes como a saída do Reino Unido da União Europeia.

O pleito ainda opôs, de um lado, os defensores de uma UE mais unida e, de outro, aqueles que consideram o bloco um corpo burocrático e intervencionista e defendem a restrição da imigração e que o poder retorne para as mãos dos governos nacionais.

Enquanto partidos pró-UE ainda devem ficar com uma fatia significativa do Legislativo sediado em Bruxelas e Estrasburgo – projeções apontam que eles ocupem cerca de dois terços das 751 cadeiras –, seus adversários tiveram ganhos significativos.

Na França, projeções indicam que o partido ultradireitista e anti-imigração Reunião Nacional, de Marine Le Pen, despontou em primeiro lugar, em surpreendente revés para a legenda centrista do presidente Emmanuel Macron, que faz da integração da UE o mote de seu governo.

Derrotada por Macron na última eleição francesa, Le Pen afirmou que o resultado "confirma a nova divisão nacionalista e globalista" na França e em outros lugares do mundo.

As projeções na Alemanha, o maior país da União Europeia, também mostram quedas drásticas para o partido da chanceler federal, Angela Merkel, e seu parceiro de coalizão de centro-esquerda, enquanto os verdes cresceram consideravelmente – tornando-se o segundo maior partido –, e os populistas de direita ganharam um pouco mais de força.

O ministro do Interior e vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, figura importante entre os nacionalistas linha-dura e anti-imigração, disse ter sentido "uma mudança no ar" e adiantou que a vitória de seu partido – a ultradireitista Liga, projetada para se tornar a principal força da Itália – "mudaria tudo na Europa".

Matteo Salvini comemora os resultados favoráveis de seu partido ultradireitista na Itália

Para o alemão Manfred Weber, candidato do Partido Popular Europeu (EPP), a maior bancada do Parlamento Europeu, estas eleições foram marcadas pelo enfraquecimento do centro político tradicional e, por isso, é "mais do que necessário que as forças que acreditam nesta Europa, que querem levar esta Europa a um bom futuro e que têm ambições para esta Europa" trabalhem unidas.

São muitos os fatores que podem ter contribuído para essa mudança de ares no continente. A Europa foi bastante afetada nos últimos anos pela crise migratória de países do Oriente Médio e da África, além de ataques mortais perpetrados por extremistas islâmicos.

Também viu crescentes tensões em torno da desigualdade econômica e forte aversão ao establishment político – sentimentos não muito diferentes dos que levaram à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos.

O primeiro-ministro cada vez mais autoritário da Hungria, Viktor Orbán, um possível aliado do italiano Salvini, disse esperar que estas eleições tragam uma mudança favorável a partidos políticos contrários à imigração. Para ele, o tema será o responsável por "reorganizar o espectro político na União Europeia".

Por outro lado, os defensores de uma UE mais unida, liderados pelo francês Macron, argumentam que questões como mudanças climáticas e imigração são muito amplas para qualquer país resolver sozinho.

O presidente francês, cujo país foi abalado nos últimos meses pelo movimento populista dos coletes amarelos, descreveu as eleições deste ano como "as mais importantes desde 1979, porque a União Europeia enfrenta um risco existencial" por parte dos nacionalistas que buscam dividir o bloco.

A ascensão dos populistas eurocéticos, contudo, não foi tendência em todos os países. O Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ), de extrema direita, deve ficar em terceiro lugar no país depois de ser atingido por um escândalo de corrupção durante a campanha – o que levou ao colapso da coalizão de governo e à renúncia do vice-chanceler federal.

Na Holanda, o Partido para a Liberdade (PVV), liderado pelo populista antieuro e antimigração Geert Wilders, deve perder todos os seus assentos no Parlamento Europeu enquanto as projeções apontam para uma vitória dos social-democratas.

Analistas duvidam da capacidade dos populistas de formarem uma coalizão efetiva – como almeja Salvini –, dadas as diferenças em questões-chave, como as relações com a Rússia.

Os populistas "alcançaram o mesmo tamanho de onda, talvez um pouco maior, do que em 2014, mas não há um tsunami", disse Sebastien Maillard, diretor do instituto Jacques Delors. Ele prevê que os eurocéticos não serão capazes de "perturbar a vida democrática" no próximo parlamento.

A disposição das bancadas

O resultado destas eleições pode deixar as duas principais bancadas do Parlamento Europeu, o EPP e os Socialistas & Democratas (S&D), sem maioria, abrindo caminho para complicadas negociações para a formação de uma coalizão. Com isso, os verdes e os liberais da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE) devem se tornar forças decisivas.

Resultados parciais colocam o EPP ainda com a maior bancada, com 179 assentos, muito abaixo dos 216 lugares conquistados nas eleições de 2014. O bloco conservador é seguido pelos S&D com 150 cadeiras, também abaixo dos 185 do pleito passado.

ALDE e seus aliados aparecem em terceiro, com 107 lugares, um salto em relação aos 69 assentos de cinco anos atrás. Em seguida vem o Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia, com 70 cadeiras, ante os 52 obtidos nas últimas eleições.

O Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) tem até agora 58 assentos, uma perda de 17 cadeiras. Os dois blocos eurocéticos, Europa das Nações e da Liberdade (ENF) e Europa da Liberdade e da Democracia Direta (EFDD), ganharam mais força no Parlamento ao conquistarem 58 e 56 assentos, respectivamente.

O Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde (GUE/NGL) asseguraram 38 lugares, segundo os resultados parciais, enquanto outros ou não inscritos acumulam 35 cadeiras.

A onda verde

A ascensão dos ambientalistas foi uma realidade não só na Alemanha, onde aparece como a segunda maior força política nestas eleições, mas em países como França, Irlanda e Áustria.

"A onda verde realmente se espalhou por toda a Europa, e para nós esse é um resultado fantástico", disse a eurodeputada alemã Ska Keller, do Partido Verde Europeu. "É uma grande celebração, mas é também uma grande responsabilidade. É uma grande tarefa colocar em ação aquilo que o povo nos pede: proteção climática, justiça social na Europa e luta por liberdades civis em todo lugar."

O resultado favorável para os ambientalistas coincide com a onda de protestos de adolescentes e estudantes na Alemanha e em outros países em prol de uma política climática mais responsável.

O Partido Verde alemão despontou como a segunda maior força política nas eleições europeias

A União Europeia e seu Parlamento definem a política comercial do continente, regulam a agricultura, supervisionam a aplicação da legislação antitruste e estabelecem a política monetária de 19 dos 28 Estados-membros que adotam o euro.

Após sete Estados-membros já terem realizado o pleito nos últimos dias, foi a vez de eleitores dos demais 21 países integrantes da UE votarem neste domingo – entre eles Alemanha, França, Itália, Espanha e Polônia. Juntos, esses cinco países enviam quase metade dos eurodeputados para o Parlamento Europeu: 348 de 751.

O Reino Unido foi às urnas na quinta-feira, participando das eleições mesmo em meio às negociações para deixar o bloco. Assim que o Brexit acontecer e o país não for mais membro da União Europeia, os eurodeputados britânicos eleitos perderão seus cargos.

Com o fim das eleições, os líderes europeus começarão a tarefa de selecionar os candidatos para os cargos de liderança na sede da UE em Bruxelas. Autoridades do bloco devem se reunir para uma cúpula na próxima terça-feira. Os mandatos dos atuais eurodeputados terminam em 1º de julho, e os novos parlamentares tomam posse no dia seguinte.

EK/afp/ap/dpa/dw/rtr

_____________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter