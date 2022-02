UE e EUA incluem Putin e Lavrov na lista de sanções

A União Europeia (UE) incluiu o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu ministro do Exterior, Seguei Lavrov, em sua lista de sanções aplicadas após a invasão da Ucrânia por forças russas, informou nesta sexta-feira (25/02) o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell.

A medida foi aprovada em uma reunião dos ministros do Exterior da UE em Bruxelas, convocada para a adoção do pacote de sanções à Rússia que, segundo Borrell, inclui as medidas mais rígidas já adotadas pelo bloco europeu.

O pacote, aprovado pelos líderes europeus na noite anterior, atinge os setores de energia e transportes e visa asfixiar o comercio e a indústria da Rússia por meio de controles de exportações, além de congelar bens e ativos russos nos países do bloco e suspender o acesso dos bancos do país aos mercados financeiros europeus,

As medidas também ampliam o número de indivíduos russos afetados pelas sanções, que tiveram seus bens congelados e estão proibidos de entrar nos países da UE. Fontes próximas às negociações em Bruxelas afirmaram que a Alemanha e a Itália, particularmente, resistiram incialmente à inclusão de Putin e Lavrov na lista.

Mas, essa relutância se dissipou, conforme Moscou intensificava os ataques a diversas cidades ucranianas e à capital Kiev, o que levou milhares de pessoas a fugir do país.

"Vamos atingir o sistema de Putin exatamente onde deve ser atingido, não apenas economicamente e financeiramente, mas também no coração do poder”, afirmou a ministra alemã do Exterior, Annalena Baerbock.

UE evita medidas mais fortes

As sanções europeias entrarão em efeito logo que publicadas no Diário Oficial do bloco, o que deve acontecer na noite desta sexta-feira ou na manhã de sábado.

.Os líderes europeus entretanto, não chegaram a um consenso em torno do bloqueio à Rússia do acesso ao Swift, o sistema internacional de cooperação que permite transações financeiras entre mais de 11 mil instituições bancárias em todo o mundo.

O que é Swift? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

A exclusão da Rússia do Swift teria impacto também sobre algumas economias europeias. O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que essa medida poderá ser parte das sanções a serem adotadas futuramente, "em uma situação na qual possa ser necessário ir mais além”.

Nesta terça-feira, a UE já havia anunciado um pacote de sanções contra Moscou que atingem vários setores e centenas de indivíduos, incluindo políticos e empresários, e dificultam o acesso de entidades russas ao mercado europeu. O objetivo é minar a capacidade de Moscou de impor políticas agressivas.

Entre os alvos, estão cerca de 350 membros do Parlamento russo que votaram a favor do reconhecimento, por Moscou, das autoproclamadas "repúblicas populares" de Lugansk e Donetsk, além de 27 indivíduos e entidades que ameaçam a integridade territorial e a soberania da Ucrânia.

Outros líderes atingidos por sanções europeias são os presidentes de Belarus, Alexander Lukashenko, e da Síria, Bashar al-Assad.

A porta-voz do Ministério russo do Exterior, Maria Zakharova, afirmou que a imposição de sanções contra Putin e Lavrov refletem a “absoluta impotência” do Ocidente no que diz respeito à sua política externa

Conselho da Europa suspende Rússia

Os representantes permanentes dos 47 Estados-membros do Conselho da Europa – a organização pan-europeia de defesa dos direitos humanos – decidiram suspender a representação da Rússia na entidade, em razão das agressões do país à Ucrânia.

A decisão, de efeito imediato, não exclui Moscou do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), que é parte integrante do Conselho. O juiz russo na corte permanecerá como um de seus membros e as ações contra a Rússia continuaram a ser avaliadas e decididas pelo TEDH, informou a entidade.

"A suspensão não é uma medida final, mas sim, temporária, e deixa abertos os canais de comunicação”, ressaltou o Conselho, em nota.

A entidade já havia punido a Rússia após o país anexar a Península da Crimeia, em 2014, removendo o direto a voto de seus representantes. Moscou reagiu ao boicotar sessões da assembleia e suspender os pagamentos de suas contribuições ao orçamento do Conselho.

A questão foi resolvida em 2019, com a restauração dos direitos russos através de um acordo mediado pelo presidente da França, Emmanuel Macron. A intenção do líder francês era buscar uma reaproximação com a Rússia, o que gerou uma reação furiosa da Ucrânia.

A secretário-geral do Conselho, a croata Marija Pejcinovic Buric, descreveu o ataque à Ucrânia como uma "flagrante violação” do estatuto da entidade e do TEDH. "Este é um momento sombrio para a Europa e para tudo o que ela representa”, afirmou.

rc (AFP, AP; dpa)