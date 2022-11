Ucranianos comemoram retomada de Kherson

Cidadãos celebram chegada das tropas de Kiev e removem símbolos russos na cidade. Zelenski exalta "dia histórico". Tropas russas relatam ter sido alvo de ataques durante travessia para margem oposta do rio Dnipro.

Após a retirada das tropas russas de Kherson, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmou o avanço de seu Exército sobre a única capital de província que havia caído nas mãos dos invasores.

"Hoje é um dia histórico", comemorou o presidente em mensagem de vídeo divulgada nesta sexta-feira (11/11). "Estamos tomando de volta o sul de nosso país, estamos retomando Kherson", afirmou.

Ele, porém, alertou que a região ainda não havia sido completamente liberada das tropas inimigas. "Nossos soldados estão nos arredores e estão muito próximos de entrar, mas as unidades especiais já estão na cidade", informou o presidente.

"O povo de Kherson estava aguardando. Eles jamais desistiram da Ucrânia", destacou Zelenski. "O mesmo ocorrerá nas cidades que ainda aguardam para que nós as tomemos de volta."

Vídeos postados nas redes sociais mostravam os moradores de Kherson celebrando a libertação da cidade e removendo símbolos russos de edifícios e ruas. Pessoas cumprimentavam e aplaudiam os soldados, enquanto a bandeira amarela e azul tremulava novamente na sede da administração local.

Retirada sob ataques

Pressionado pelas contraofensivas ucranianas, o exército russo disse nesta sexta-feira ter completado sua retirada do norte da região de Kherson.

"A transferência de soldados russos para a margem esquerda ou leste do rio Dnipro terminou", informou o Ministério da Defesa russo em comunicado. "Nenhuma peça de equipamento militar e armas" teria sido deixada para trás do outro lado do rio, acrescentou.

Alguns blogs pró-Moscou relataram que as tropas russas estiveram sob fogo pesado enquanto cruzavam para a outra margem do rio Dnipro. A Defesa russa afirma que os ucranianos atacaram os pontos de travessia cinco vezes durante a noite com sistemas de mísseis americanos Himars.

Passagem improvisada com uma balsa sob uma ponte avariada no rio Dnipro para a passagem de veículos militares russos Foto: SNA/IMAGO

Os avanços ucranianos ocorreram com rapidez bem maior do que os próprios oficiais do Exército de Kiev haviam previsto. "Não há muitos prisioneiros; há, principalmente, baixas. Mas, temos troféus suficientes", afirmou Oleksiy Arestovych, assessor de Zelenski.

Importância estratégica

Moscou, no entanto, continua a considerar a região como território russo. "A região de Kherson continuará a fazer parte da Federação Russa", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "Esse status é determinado e consolidado por lei. Não há mudanças aqui e não pode haver nenhuma", reiterou.

Kherson é uma das quatro regiões que presidente russo, Vladimir Putin, disse ter anexado no final de setembro. Para Moscou, a região é de grande importância estratégica para poder continuar a ofensiva em direção a Mykolaiv e ao porto de Odessa, no Mar Negro.

Além disso, Kherson abriga a represa Kakhovka, que fornece água para a península da Crimeia, anexada pela Rússia. Relatos de fontes ucranianas ao conta de que as unidades do Exército de Kiev adentraram a pequena cidade de Beryslav, nas proximidades da represa, ainda ocupada pelos russos.

rc (DPA, Reuters)