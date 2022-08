Ucrânia organiza "desfile" de tanques russos capturados

"Os russos finalmente conseguiram seu desfile militar no centro de Kiev. No entanto, há uma pegadinha", tuitou o jornalista ucraniano Oleksiy Sorokin neste sábado (20/08), enquanto moradores de Kiev observavam ou tiravam selfies com vários tanques russos capturados ou destruídos que foram levados para serem exibidos em uma das principais vias da capital ucraniana.

A exibição das dezenas de veículos militares russos - entre tanques, peças de artilharia e blindados em geral - ocorre a poucos dias do aniversário da independência ucraniana. A data marca o 24 de agosto de 1991, quando parlamento do país, conhecido como Rada, proclamou a independência do país da antiga União Soviética.

Um site que contabiliza perdas de equipamentos militares na guerra estima que a Rússia já perdeu mais de 900 tanques. Foto: Kyodo/picture alliance

"Em fevereiro, os russos estavam planejando um desfile no centro de Kiev. Seis meses após o início da guerra, a vergonhosa exibição de metal russo enferrujado é um lembrete para todos os ditadores de como seus planos podem ser arruinados por uma nação livre e corajosa", disse uma mensagem com imagens dos tanques divulgada pelo perfil no Twitter do Ministério da Defesa da Ucrânia.

Anteriormente, um porta-voz das Forças Armadas ucranianas disse que os soldados russos que avançaram até os arredores de Kiev no início do conflito haviam trazido uniformes de desfile, numa demonstração de confiança de que a capital ucraniana seria facilmente capturada. Mas os russos acabaram se retirando das proximidades da capital e Moscou não conseguiu a vitória rápida que esperava contra os ucranianos.

Agora, os tanques russos finalmente entraram em Kiev, mas como troféus de guerra.

No início de agosto, um site que contabiliza perdas de equipamentos militares na guerra da Ucrânia, apontou que Moscou já havia 5.000 veículos militares desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, incluindo mais de 900 tanques.

Um relatório de inteligência do Reino Unido aponta que a Rússia falhou em equipar adequadamente seus tanques Foto: Nacho Doche/REUTERS

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, por sua vez, tuitou: "Os agressores sonhavam em capturar Kiev em três dias. Os invasores pretendiam realizar um desfile em nossa capital. Ok. Eles estão agora aqui. Como toneladas de sucata", escreveu.

Na quinta-feira, um relatório de inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido relatou "grande desgaste" dos tanques russos na Ucrânia, que atribuiu parcialmente à "falha da Rússia em empregar adequadamente armadura explosiva reativa (ERA) adequada" nos veículos.

"Isso sugere que as forças russas não corrigiram uma cultura de mau uso do ERA, que remonta à Primeira Guerra da Chechênia em 1994", disseram autoridades de defesa britânicas.

jps (DW, ots)