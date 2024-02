Ucrânia diz ter afundado mais um navio de guerra russo

A Ucrânia anunciou nesta quarta-feira (14/02) ter atacado, danificado e naufragado um navio de assalto anfíbio da frota russa do Mar Negro, matando a maioria dos tripulantes. Foi a segunda vez em duas semanas que as forças ucranianas afirmaram ter afundado um navio russo na região. Até o fim da tarde (horário europeu), a Rússia não havia se pronunciado.

De acordo com o serviço de inteligência militar ucraniano (GUR), o Caesar Kunikov foi atacado por drones navais Magura V5 na noite de terça-feira. O navio de guerra russo foi destruído em águas territoriais legalmente pertencentes à Ucrânia, perto de Alupka, no sul da península anexada da Crimeia.

Segundo o GUR, a embarcação carregava armas e estava posicionada há dez dias perto de um muro especial de atracação, de onde os russos carregam os navios com armas e equipamentos militares.

O porta-voz do GUR, Andri Yusov, disse à emissora de TV ucraniana 24 que a maior parte da tripulação morreu, que o navio afundou e que não pode ser recuperado. Horas antes, o GUR já havia indicado que a operação de busca e salvamento dos ocupantes russos "não havia sido bem-sucedida".

Caesar Kunikov, em foto de 2015, na Turquia Foto: Sedat Suna/epa/dpa/picture alliance

A inteligência militar ucraniana também divulgou um vídeo que supostamente mostra o momento do ataque. As informações não puderam ser checadas de forma independente.

O navio Caesar Kunikov era um dos mais novos da frota russa e tinha capacidade para transportar 87 tripulantes, conforme o GUR. Não foram divulgados detalhes sobre o número de vítimas.

A inteligência militar ucraniana também garantiu que a Rússia confirmou o naufrágio através de comunicações de rádio de pilotos que sobrevoaram a área com helicópteros para inspecioná-la. Nessa comunicação interceptada, os pilotos teriam afirmado que só viram destroços e manchas de combustível.

O porta-voz da Marinha ucraniana, Dmitro Pletchenchuk, disse a uma emissora de rádio que apenas cinco dos 13 navios da frota russa permanecem em serviço no Mar Negro.

Ataques à frota russa

No início de fevereiro, o GUR publicou um vídeo que, segundo o serviço secreto, mostra drones marítimos atacando a corveta russa Ivanovets.

No vídeo de visão noturna, pequenas embarcações aproximam-se do navio russo, e há imagens de uma grande explosão e do navio de guerra afundando.

De acordo com as Forças Armadas ucranianas, a Rússia perdeu um terço da sua frota do Mar Negro desde o início da guerra em ataques ucranianos com drones ou mísseis.

O Caeser Kúnikov foi construído nos estaleiros de Gdansk, na Polônia, e lançado ao mar em 1986, ainda na época soviética. Tinha 112,5 metros de comprimento, 15 metros de largura e podia atingir uma velocidade máxima de 17,5 nós.

O navio fazia parte do chamado Projeto 775, no qual 28 unidades foram construídas entre 1974 e 1991, quando houve o colapso da União Soviética. Foi usado pela Rússia nas guerras na Ucrânia, na Síria e na Geórgia.

O Ministério da Defesa russo não citou o incidente em seu relatório diário. Por outro lado, disse ter abatido no último dia 98 drones ucranianos nas regiões de Donetsk, Luhansk e Kherson, além de um helicóptero Mi-24 na região de Zaporíjia.

le (EFE, Lusa, ots)