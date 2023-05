Ucrânia diz ter abatido 29 de 30 mísseis em novo ataque

Forças Armadas ucranianas relatam séries de ataques com mísseis, disparados pelas forças russas a partir de diversas posições, com uma pessoa morta em Odessa.

Da noite desta quarta-feira (17/05) até a manhã desta quinta-feira, as tropas russas dispararam 30 mísseis de cruzeiro contra o território da Ucrânia, dos quais 29 foram abatidos pelas forças de defesa aérea da Ucrânia, disse o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valerii Zaluzhnyi, na manhã desta quinta-feira.

Segundo ele, entre 21h de quarta-feira e 5h30 de quinta-feira (horário local), as tropas russas realizaram séries de ataques com mísseis a partir de diversas posições, tanto de terra como de mar e de ar.

Vinte e dois mísseis de cruzeiro Kh-101/Kh-555 foram disparados de dez aeronaves Tu-160 e Tu-95, e outros seis mísseis de cruzeiro Kalibr foram disparados de navios no Mar Negro. As tropas russas também dispararam dois mísseis de cruzeiro Iskander-K a partir de sistemas de mísseis táticos-operacionais baseados em terra, afirmou Zaluzhnyi no Telegram.

Além disso, a defesa aérea ucraniana afirmou ter abatido dois drones de ataque Shahed-136/131 e dois drones de reconhecimento tático-operacional durante a noite.

Um morto em Odessa

Uma série de explosões atingiu a infraestrutura do distrito de Khmelnytsky na manhã desta quinta-feira, segundo a administração militar regional. "Ninguém ficou ferido. Informações sobre a destruição estão sendo obtidas", relatou.

Na região de Quirovogrado, as forças de defesa aérea ucranianas destruíram um míssil de cruzeiro no céu sobre o distrito de Olexandria e um drone no distrito de Kropyvnytskyi, comunicou a administração regional de Quirovogrado. "Em ambos os casos, não foi sem destruição. A ogiva do foguete explodiu na área de uma casa particular. A explosão danificou três casas. Não houve vítimas", afirmou.

Durante a madrugada, a administração militar da cidade de Kiev afirmara que, durante um forte ataque com mísseis, horas antes, todos os projéteis foram detectados e destruídos no espaço aéreo da capital. Várias explosões foram ouvidas na cidade. Este foi o nono ataque com mísseis contra Kiev apenas este mês.

Mísseis russos foram abatidos também na capital, Kiev Foto: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Também na noite de 17 de maio, um míssil russo atingiu uma instalação industrial nos arredores de Odessa, na costa do Mar Negro, disse Natalia Humeniuk, comunicou a Coordenação Conjunta das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia. Uma pessoa morreu, outras duas ficaram feridas.

Os mísseis também atingiram a província de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, provocando um incêndio.

as (DW, Lusa, Efe)