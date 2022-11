Ucrânia denuncia sequestro de 11 mil crianças para Rússia

A Ucrânia apelou por ajuda internacional para repatriar milhares de crianças que, segundo fontes do governo, foram sequestradas para a Rússia. Há pelo menos 11 mil nomes conhecidos, afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, em seu discurso por vídeo na segunda-feira (14/11).

"Mas essas são só as que conhecemos. Na verdade, muito mais foram sequestradas", afirmou o chefe de Estado, assegurando que Kiev pretende trazer de volta os menores desaparecidos com ajuda da comunidade internacional.

O chefe do gabinete presidencial, Andriy Yermak, discutiu o problema numa grande conferência online na segunda-feira. Também participaram da videoconferência o secretário-geral da ONU, António Guterres, e os embaixadores do grupo dos principais países industrializados e emergentes do mundo, o G20, cuja cúpula anual transcorre em Bali, Indonésia.

"Nosso objetivo é impedir o sequestro violento ou a deportação de crianças da Ucrânia para a Federação Russa", disse Yermak, acrescentando que tudo deve ser feito para repatriar os menores e reuni-los com suas famílias.

Rússia alega medida de segurança

A representante governamental da Ucrânia para os direitos da criança, Daria Gerasimchuk, citou exatamente 10.764 crianças sequestradas.

Zelenski agradeceu a Guterres por sua disposição em assumir a questão. "É preciso o poder do mundo inteiro para trazer de volta os deportados", disse o presidente ucraniano.

As Forças Armadas da Rússia e autoridades russas admitiram que crianças estão sendo levadas da Ucrânia para a Rússia: elas estariam sendo tiradas de zonas de combate e realocadas para sua segurança em território russo ou foram para a Rússia para tratamentos ou recuperação. Também há relatos de crianças ucranianas sendo oferecidas para adoção na Rússia.

