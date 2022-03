Ucrânia acusa Rússia de deportar ilegalmente seus cidadãos

Segundo denúncia do Parlamento ucraniano e autoridades em Mariupol, milhares de pessoas teriam sido levadas à força para cidades russas, onde receberiam status de "refugiados" e seriam indicadas para postos de trabalho.

O Conselho Municipal de Mariupol afirmou que o Exército russo deportou à força milhares de ucranianos para cidades na Rússia. "Durante a semana passada, vários milhares de residentes de Mariupol foram deportados para o território russo", afirmou o órgão em mensagem divulgada no Telegram neste sábado (19/03).

"Os invasores retiraram ilegalmente pessoas do distrito de Livoberezhny e de um abrigo em um ginásio de esportes da cidade, onde mil pessoas (na maioria, mulheres e crianças) se abrigavam dos bombardeios constantes", dizia a mensagem.

As autoridades acusam Moscou de cometer crimes de guerra, ecoando as declarações anteriores do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Ele disse que os ataques a Mariupol são atos de terror que "serão lembrados pelos próximos séculos".

As acusações não puder ser verificadas por fontes independentes, Este, porém, é somente um entre vários relatos sobre residentes de Mariupol sendo transportados à força para a Rússia, onde são classificados pelas autoridades como "refugiados".

A comissária de Direitos Humanos do Parlamento ucraniano, Ludmila Denisova, afirmou que as pessoas deportadas foram levadas para campos de triagem, onde soldados russos verificavam seus telefones e documentos.

"Após a inspeção, eles eram transportados para Taganrog [na Rússia] e enviados por trem para várias cidades russas em depressão econômica", escreveu, também através do Telegram.

"Nossos cidadãos receberam documentos que exigem sua permanência em determinadas cidades. Eles não têm o direito de sair por pelo menos dois anos, com a obrigação de trabalhar em locais específicos", afirmou, sem apresentar evidências.

Denisova acusou a Rússia de graves violações das leis internacionais e da Convenção de Genebra, e pediu à comunidade internacional que intensifique as sanções contra Moscou.

Ataque a abrigo de civis

Neste domingo, uma postagem nos canais do Telegram do Conselho Municipal e do Parlamento ucraniano afirma que mulheres, crianças e idosos ainda estão presos nos escombros, após a escola de arte que os abrigava ser bombardeada por forças russas em Mariupol. O número de vítimas ainda não foi informado.

Os intensos combates nas ruas de Mariupol prejudicam a retirada de civis e o acesso da ajuda humanitária. A população sofre com uma forte escassez de alimentos, água e medicamentos. As autoridades locais afirmam que ao menos 2,3 mil pessoas morreram, muitas delas sendo enterradas em valas comuns.

rc (Reuters, ots)