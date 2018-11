Twitter apaga 10 mil perfis falsos nos EUA

A rede social Twitter apagou mais de 10 mil perfis automatizados que postavam mensagens falsamente atribuídas a membros do Partido Democrata, desencorajando os eleitores a irem às urnas nas eleições legislativas dos Estados Unidos, marcadas para o dia 6 de novembro. A medida teria sido tomada após a sigla de oposição alertar a empresa.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (02/11) a empresa afirma ter removido uma série de perfis por "se envolverem em tentativas de compartilhar desinformação de maneira automatizada". A eliminação dessas contas ocorreu entre o final de setembro e o início de outubro.

"Para essas eleições, estabelecemos linhas abertas de comunicação e acessos diretos e simples para as autoridades eleitorais nos estados, o Departamento de Segurança Interna e organizações de campanha de ambos os partidos majoritários", dizia a nota. A empresa disse que os perfis aparentemente eram de fora dos Estados Unidos, mas não forneceu maiores detalhes sobre a forma como funcionavam.

Há meses o Twitter vem agindo para eliminar contas falsas e automatizadas que visam manipular o debate na rede social, em resposta às preocupações sobre uma suposta interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016. Em outubro, a plataforma informou que o número de usuários foi reduzido em 9 milhões no último trimestre em razão desses esforços.

O número de 10 mil contas apagadas foi mencionado por fontes ligadas ao Partido Democrata. A quantidade é modesta em comparação com os milhões de perfis removidos durante as eleições presidenciais de 2016, os quais o Twitter considerou responsáveis pela disseminação de informações falsas.

Mesmo assim, a medida representa uma vitória para o Comitê Congressional Democrata de Campanha (DCCC), um grupo do partido que apoia os candidatos à Câmara dos Representantes.

Os esforços do DCCC surgiram como reação à incapacidade dos democratas de agir contra os milhões de perfis no Twitter e em outras redes sociais que espalharam informações negativas ou falsas sobre a candidata à presidência Hillary Clinton na campanha de 2016.

O Comitê Nacional do Partido Democrata (DNC) trabalha com um grupo de consultores e parceiros na tentativa de identificar rapidamente as campanhas de desinformação, incluindo empresas que desenvolvem tecnologias capazes de detectar os chamados robôs e mensagens consideradas politicamente tendenciosas.

Segundo o DNC, essa colaboração resultou na descoberta de perfis e postagens falsas atribuídas a empresas de mídias sociais e autoridades de campanha.

Na próxima terça-feira, os americanos vão eleger parlamentares para todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes, além de 35 novos senadores de um total de 100, 36 governadores e dezenas de legislaturas estaduais, num pleito que poderá transformar o cenário político do país, com um possível avanço da oposição democrata no Congresso.

RC/rtr/afp

