Turíngia é primeiro estado alemão a decretar fim de isolamento social

O pequeno estado central da Turíngia é o primeiro na Alemanha a eliminar suas regras de distanciamento social a partir do próximo domingo, desrespeitando um acordo entre o governo federal e líderes regionais que previa a manutenção das restrições até o final de junho.

Uma diretiva, aprovada pelo governo da Turíngia nesta terça-feira (09/06), abole o regulamento que determinou que os cidadãos apenas se encontrem com membros de um outro domicílio ou em grupos de, no máximo, 10 pessoas.

Turíngia é um dos menores estados da Alemanha, mas seu governador, Bodo Ramelow, esteve no centro de um debate nacional no final do mês passado, tendo sido duramente criticado por defender a suspensão das restrições impostas em todo o país devido à pandemia de coronavírus.

A pandemia alimentou o debate sobre o sistema federal alemão, no qual os 16 estados são capazes de decidir sobre suas próprias regras, apesar dos esforços frequentemente frustrados da chanceler federal alemã, Angela Merkel, para coordenar uma resposta nacional à crise de covid-19.

A Alemanha reabriu vastas áreas da vida pública nas últimas semanas, após ter observado uma diminuição nas cifras de contágio.

Em 26 de maio, Merkel e os governadores estaduais concordaram em prorrogar as regras de distanciamento social até 29 de junho, enquanto as flexibilizaram, permitindo o encontro de grupos de pessoas constituídos por habitantes de no máximo dois domicílios ou de até 10 pessoas, caso elas sejam membros de mais de dois domicílios.

O governo da Turíngia decidiu tornar a regra uma "recomendação", a partir de domingo, afirmando que o novo regulamento dá mais ênfase à "responsabilidade pessoal dos cidadãos". Com isso, não ocorrerão mais fiscalizações para controle de aglomerações.

"Todos têm que fazer sua parte para nos proteger contra a infecção. O vírus ainda está por aí e ainda é perigoso", frisou Heike Werner, secretária de Saúde da Turíngia. Ela afirmou que a distância mínima entre as pessoas deve continuar sendo mantida onde quer que seja "possível e razoável". Além disso, o uso de máscara continua sendo obrigatório no transporte público e nas lojas do estado.

Mas, com o novo regulamento, mais estabelecimentos poderão ser reabertos, como, por exemplo, piscinas públicas cobertas e ao ar livre, saunas e cinemas. Para isso, no entanto, devem antes ser aprovados novos conceitos de proteção contra contágios. Bordeis e casas noturnas devem continuar fechados.

Nesta terça-feira, o Instituto Robert Koch (RKI) de prevenção e controle de doenças relatou um aumento diário de novos 350 casos do novo coronavírus na Alemanha, resultando em número total de infecção de 184.543. Mais de 8.700 pessoas morreram no país em decorrência da doença.

Estado predominantemente rural na antiga parte comunista do país, a Turíngia tem um total de 3.100 casos, com 73 infecções registradas nos últimos sete dias, de acordo com o RKI.

MD/dpa/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter