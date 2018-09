Tufão Mangkhut castiga costa chinesa

A caminho da China continental, neste domingo (16/09), o tufão Mangkhut atingiu Hong Kong, balançando prédios e castigando a costa, após provocar ao menos 49 mortes nas Filipinas, onde deixou uma onda de destruição. Há também dezenas de desaparecidos, a maioria deles mineiros, informou um porta-voz da polícia local.

Em Hong Kong, as autoridades meteorológicas emitiram alerta máximo para a tempestade, que abalou a cidade com rajadas violentas de até 232 quilômetros por hora.

A maior tempestade do mundo neste ano inundou grande parte do norte de Luzon, a principal ilha filipina, arrancando árvores e desencadeando dezenas de deslizamentos de terra.

A maioria das mortes aconteceu devido aos deslizamentos de terra nas regiões montanhosas atingidas pelas fortes chuvas e ventos do Mangkhut em sua passagem pelo norte das Filipinas no sábado.

Na região de Cordillera, foram registradas 20 mortes. O assessor Francis Tolentino, enviado do presidente Rodrigo Duterte para supervisionar a resposta ao desastre nas áreas afetadas, confirmou esse número à imprensa local.

Segundo Tolentino, por enquanto não se tem informação de vítimas nas províncias de Cagayan e Isabela, no litoral nordeste da ilha de Luzon, que foi a primeira região a receber a força do tufão.

Uma equipe de três pessoas da emissora TV5 permanece desaparecida desde sábado, após ser vista pela última vez em Santa Ana, na província de Cagayan.

O assessor do presidente ressaltou que além de localizar os desaparecidos, os esforços estão se centrando em restabelecer a eletricidade e as comunicações nas zonas afetadas.

Inundações nas Filipinas devido ao furacão Mangkhut

Florence provoca mortes e inundações nos EUA

O Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA informou que o furacão Florence enfraqueceu para uma depressão tropical, mas continuará a provocar enchentes numa parcela significativa das Carolinas.

No sábado, as autoridades alertaram os moradores atingidos pelo Florence que sua devastação está longe do fim no sudeste dos Estados Unidos, onde provocou "chuvas épicas" e até 13 mortes.

A maioria das fatalidades ocorreu na Carolina do Norte, onde autoridades confirmaram oito vítimas. Eles incluíram três que morreram "devido a inundações repentinas e água nas estradas", informou o Departamento de Polícia do Condado de Duplin.

Uma mulher e seu bebê estavam entre as primeiras vítimas quando uma árvore caiu em sua casa, contribuindo para o número de mortos que a mídia americana disse ter alcançado 13 a 10 na Carolina do Norte e três na Carolina do Sul, segundo a CNN.

