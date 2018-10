TSE reafirma combate a notícias falsas

A uma semana do segundo turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, falou em entrevista, neste domingo (21/10), sobre as medidas de combate à disseminação de notícias falsas (fake news) nas redes sociais.

Segundo o portal de notícias G1, além de Weber, estiveram presentes à entrevista os ministros Raul Jungmann, da Segurança Pública; Sérgio Etchegoyen, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; a advogada-geral da União; Grace Mendonça; os ministros do TSE Og Fernandes e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto; o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia.

Falando neste domingo, Rosa Weber disse que a finalidade da entrevista foi manifestar a "crença de que a desinformação deliberada ou involuntária que sirva ao descrédito da Justiça Eleitoral há que ser combatida com informação responsável e objetiva".

A ministra afirmou que o sistema de urnas eletrônicas é auditável, acrescentou o portal G1, e que uma eventual fraude deixaria "digitais".

Segundo o G1, o ministro do TSE Tarcísio Vieira de Carvalho Neto informou que o tribunal jamais desprezou os efeitos das mensagens falsas, mas que está preocupado com a informação falsa que abala e coloca em risco a credibilidade da votação eletrônica.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Tarcísio Meira de Carvalho falou que a Justiça Eleitoral recebeu 400 representações sobre propaganda irregular no processo eleitoral, das quais apenas 40 relativas a fake news.

Em seu discurso, o ministro afirmou que esses números seriam um indicativo que o trabalho preventivo do TSE contribuiu para "coibir ao máximo a proliferação de notícias falsas", escreveu a Folha.

A entrevista ocorre no momento de acirramento de acusações de fake news entre as campanhas de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

De acordo com o G1, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que a Polícia Federal tem tecnologia e recursos para identificar, no Brasil e no exterior os que disseminam informações falsas. "Não existe anonimato na internet", declarou. Segundo ele, a PF encara "com seriedade" qualquer informação que receber.

