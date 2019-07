Trump e Johnson se comprometem a "ambicioso" pacto comercial

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se comprometeram a negociar um "ambicioso" pacto comercial bilateral quando os britânicos deixarem a União Europeia (UE), informou neste sábado (27/07) um porta-voz do governo londrino.

"Os dois líderes expressaram seu compromisso de alcançar um ambicioso acordo de livre-comércio e iniciar as negociações o mais rápido possível depois que o Reino Unido deixar a UE", afirmou o porta-voz.

"Eles concordaram que o Brexit [saída britânica da União Europeia] oferece uma oportunidade incomparável para fortalecer a parceria entre o Reino Unido e os Estados Unidos", disse.

A fonte observou que Johnson, no cargo desde a última quarta-feira, e o mandatário americano conversaram na noite de sexta-feira por telefone, quando Trump lhe felicitou por sua chegada ao poder e ambos abordaram a futura relação bilateral.

"Já estamos trabalhando num acordo comercial", disse Trump no Salão Oval da Casa Branca, depois de falar com Johnson ao telefone. "Eu acho que será um acordo comercial muito substancial."

Trump afirmou que os dois países estavam "impedidos na área comercial" devido às relações do Reino Unido coma União Europeia (UE), acrescentando que "nós podemos

realizar muito mais comércio".

Na Casa Branca, Trump chamou o líder britânico de seu "amigo" e afirmou prever que "ele será um excelente primeiro-ministro".

Depois que Londres sair da União Europeia, o Reino Unido poderá negociar acordos comerciais com países não pertencentes à UE. Johnson afirmou que um acordo comercial pós-Brexit com os Estados Unidos seria uma prioridade inicial para ele como primeiro-ministro.

Segundo o porta-voz do governo britânico, Johnson e Trump também analisaram a disputa com o Irã e a necessidade de trabalhar juntos e com outros aliados para enfrentar "sua atitude desestabilizadora no Golfo Pérsico".

Os dois líderes concordaram em conversar novamente na cúpula do G7 em Biarritz (França), no final de agosto.

O premiê britânico também conversou com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, com quem combinou trabalhar em prol de um futuro acordo comercial bilateral.

CA/efe/dpa

______________

