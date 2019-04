Trump diz a migrantes que EUA estão "lotados"

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (05/04) durante uma visita à fronteira com o México que o país está "lotado" e não pode mais aceitar requerentes de refúgio.

"O sistema [migratório] está lotado, não podemos aceitá-los, seja por refúgio, seja por que querem. Não podemos aceitá-los, peço desculpas, mas deem meia-volta", afirmou o presidente em Calexico, na Califórnia.

Trump parecia fazer referência a um programa que o governo americano começou a implementar neste ano, batizado como "Protocolo de Proteção de Migrantes". O projeto prevê que os agentes que atuam na fronteira exijam que os imigrantes centro-americanos e que tentam entrar nos EUA esperem no México a análise do pedido de refúgio.

No entanto, Trump deu a entender que quer que o México deporte os imigrantes que esperam no território do país a conclusão do procedimento de pedido de refúgio nos EUA.

"Quando está lotado, está lotado. Não podemos aceitá-los. Que voltem para o México, e o México os devolverá a seus países", completou o presidente americano, se referindo aos imigrantes.

A ideia contradiz as leis internacionais sobre asilo, que impedem devolver o migrante ao país do qual ele fugiu.

No lado mexicano da fronteira, cerca de 200 pessoas protestaram contra o presidente. Elas balançaram bandeiras dos EUA e do México e carregaram cartazes com inscrições como "Pare a separação das famílias" e "Se você construir o muro, minha geração vai derrubá-lo".

Na cidade fronteiriça, Trump se encontrou com funcionários da polícia de fronteira americana, que afirmaram que o fluxo de migrantes seria incontrolável e que a capacidade estaria esgotada.

Trump anunciou que muitas novas barreiras de fronteira serão construídas nos próximos meses. Ele falou novamente de uma emergência e lamentou as graves deficiências no sistema migratório dos Estados Unidos.

As declarações do presidente foram feitas poucas horas depois de ele ter pedido ao Congresso para eliminar totalmente o sistema de asilo nos EUA.

"O Congresso tem que atuar [...] É preciso se desfazer de todo o sistema de asilo porque ele não funciona. E francamente, também deveríamos nos desfazer dos juízes. Não podemos ter um caso judicial cada vez que alguém põe os pés em nosso território", disse o presidente a jornalistas na Casa Branca.

Segundo a atual legislação americana, os imigrantes ilegais que entram no país e reivindicam refúgio têm direito a uma audiência num tribunal de imigração, desde que sejam aprovados numa primeira entrevista. Na ocasião, um funcionário americano avalia se o candidato tem um "medo crível" de perseguição em seu país de origem.

Antes de deixar Washington, o republicano havia se distanciado de suas ameaças anteriores de fechar a fronteira com o México. Segundo Trump, desde que havia falado sobre essa opção, as autoridades mexicanas passaram a agir com mais veemência contra imigrantes ilegais e impedir que continuassem sua viagem para os Estados Unidos.

Em vez de fechar a fronteira, Trump afirmou que agora pretende tributar as importações de automóveis do México com taxas de importação de 25%, caso o país não aja contra a migração ilegal e o contrabando de drogas.

CA/efe/dpa/afp/rtr

