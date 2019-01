Trump cancela participação no Fórum Econômico Mundial

Diante do impasse que causou a paralisação parcial da máquina estatal americana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou nesta quinta-feira (10/01) sua viagem a Davos, na Suíça, onde participaria do Fórum Econômico Mundial, que ocorre entre 22 e 25 de janeiro.

"Por causa da intransigência dos democratas sobre a segurança da fronteira e a grande importância da segurança para nossa nação, eu respeitosamente cancelo minha viagem muito importante a Davos", anunciou Trump em sua conta no Twitter.

A falta de acordo entre democratas e republicanos sobre o orçamento federal provocou a paralisação parcial do governo, que já dura 20 dias e é a segunda mais longa da história. Diferentes órgãos estão sem funcionar plenamente devido à falta de recursos. Centenas de milhares de funcionários do governo estão sem receber salários.

Para solucionar o impasse, o presidente exige que a aprovação de verbas para a construção de um muro na fronteira com o México. Os democratas concordaram em liberar 1,3 bilhão de dólares para segurança de fronteiras, mas a solução foi rejeitada por Trump porque não previa o financiamento do muro.

Pouco antes de cancelar a ida a Davos, Trump disse a jornalistas que sua viagem dependia da solução da crise política. "Foi muito bem-sucedido quando fui. Temos uma grande história a contar. Temos os melhores dados de emprego em muitos anos", acrescentou o presidente, que já participou do exclusivo fórum global no ano passado, quando defendeu seu lema "America first".

A Casa Branca tinha anunciado que uma grande delegação acompanharia Trump na viagem à Suíça. Estariam no grupo os secretários de Tesouro, Steven Mnuchin, e de Estado, Mike Pompeo. Além disso, a filha do presidente, Ivanka, e o marido dela, Jared Kushner, assessor do governo, faziam parte da comitiva.

O governo americano ainda não confirmou se a delegação irá a Davos após o cancelamento da viagem presidencial.

O presidente Jair Bolsonaro comparecerá ao evento, segundo anunciou o Palácio do Planalto nesta segunda-feira. Será sua primeira viagem internacional desde que tomou posse.

Esta edição do Fórum Econômico Mundial terá como tema principal a globalização na era da quarta revolução industrial, caracterizada por fenômenos como a inteligência artificial, a nanotecnologia e a aceleração da indústria robótica.

