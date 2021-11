Tropiconomia

Por Alexander Busch

Há mais de 25 anos, o jornalista Alexander Busch é correspondente de América do Sul do grupo editorial Handelsblatt (que publica o semanário "Wirtschaftswoche" e o diário "Handelsblatt") e do jornal "Neue Zürcher Zeitung". Nascido em 1963, cresceu na Venezuela e estudou economia e política em Colônia e em Buenos Aires. Busch vive e trabalha em São Paulo e Salvador. É autor de vários livros sobre o Brasil.