Este parque tropical imita praia e fica aberto 24 horas por dia, em todos os 365 dias do ano, atraindo mais de 500 mil visitantes anualmente.

O parque Tropical Islands promete um ar de Caribe no leste da Alemanha. É na cidade de Halbe, perto de Berlim, que fica este mundo aquático, com piscinas, saunas e inclusive uma pequena praia com areia aquecida.