Trombose é efeito colateral raro da vacina de Oxford, diz agência europeia

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) confirmou nesta quarta-feira (07/04) que existe uma possível ligação entre o uso da vacina de Oxford, fabricada pela empresa AstraZeneca, e a formação de coágulos sanguíneos.

Esses casos são, porém, muito raros, e os benefícios oferecidos pela vacina superam em muito os riscos de efeitos colaterais, ressalvou a agência europeia. A formação de coágulos sanguíneos deve ser incluída como efeito colateral muito raro da vacina, afirmaram representantes da EMA em Amsterdã, na Holanda.

"O risco de morrer de covid-19 é muito maior do que o risco de morrer desses efeitos colaterais", resumiu a diretora-executiva da EMA, Emer Cooke.

A EMA afirmou que profissionais de saúde e pessoas que forem vacinadas devem estar cientes de que existe a possibilidade de casos muito raros de coágulos sanguíneos em combinação com plaquetas baixas no sangue, e acrescentou que a maioria dos casos relatados ocorreu em mulheres com menos de 60 anos no período de até duas semanas após a vacinação.

Mesmo assim, a agência declarou que não conseguiu identificar possíveis fatores de risco com base nas informações por enquanto disponíveis.

A posição da EMA confirma as declarações dadas por um diretor da agência, um dia antes, ao jornal italiano Il Messagero.

as (Efe, AP)