Tribunal alemão suspende derrubada de floresta para fábrica da Tesla

Carros alemães

Audi S3 sedã

A Audi apresentou a terceira geração do S3. Seu motor, completamente novo, rende 221 kW. Ele acelera, de zero a 100 km/h, em 4,8 segundos. Com 6,9 litros de consumo para cada 100 km na versão com caixa de câmbio automática e 7 litros na versão com câmbio manual, o novo motor precisa de 1,5 litros a menos do que seu antecessor. A versão básica custa na Alemanha 38.900 euros.