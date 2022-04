Na Finlândia, há surras com varinhas na Páscoa. Mas só de leve! Isso serve para relembrar que Jesus foi ovacionado com folhas de palmeiras em Jerusalém. No domingo, as crianças saem às ruas com tambores e cornetas e finalizam o período do luto. Assim como na Alemanha, acende-se também uma fogueira de Páscoa.