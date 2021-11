O Trabant era "o" carro da Alemanha Oriental. Fora modelos de outros países comunistas, como os Ladas soviéticos, era o que um alemão-oriental comum podia ter.

Trabant, em alemão, significa "satélite". Entre 1957 e 1991, foram produzidos cerca de 3 milhões deles, todos em Zwickau, onde ficava a única fábrica. As cores do Trabant eram sempre em tons pastéis. Para comprar um, era necessário entrar na fila – e esperar, talvez até uns 17 anos. Depois da Reunificação, o modelo virou cult. O carro era muito poluidor. Não havia marcador de gasolina: o combustível chegava ao carburador pela força da gravidade. Por dentro, o Trabant, ou "Trabi", era espartano, dispensando qualquer luxo. As cores e os estofados davam um ar meio antiquado ao interior do veículo.