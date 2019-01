Três esquiadores morrem em avalanche na Áustria

Neve castiga parte da Europa

Risco nos Alpes

As autoridades austríacas emitiram avisos diários contra avalanches nas encostas alpinas. Ao menos oito pessoas morreram em incidentes relacionados às intempéries. Serviços de resgate tiveram que atender a pedidos de socorro em áreas isoladas, como o de nove turistas da Rússia, Ucrânia, Polônia e Hungria, salvos após se aventurarem fora da pista, no resort de esqui de Zell am See.