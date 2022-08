O social-democrata governou em coalizão com o Partido Verde. Por negar o apoio à guerra no Iraque, causou uma crise nas relações com os EUA. Com o tempo, a coalizão perdeu apoio principalmente por causa do fraco desempenho da economia alemã e por críticas ao programa de reformas Agenda 2010. O governo Schröder terminou com a perda da moção de confiança no Parlamento.