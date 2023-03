Tiranossauro tinha lábios e dentes ocultos, diz estudo

Pesquisa sugere que focinho do tiranossauro rex se parecia mais com o dos lagartos, com lábios, do que com o dos crocodilos e seus grandes dentes expostos, como retratado no filme "Jurassic Park".

A ciência pode estar prestes a desmascarar outro mito sobre o tiranossauro rex: um novo estudo, publicado nesta quinta-feira (30/03) na revista Science, indica que a aparência do sáurio era bem diferente da que se imagina.

Os paleontólogos sugerem que o tiranossauro rex e seus parentes não se pareciam com crocodilos, com dentes salientes aparecendo ao longo de toda a extensa mandíbula, mas tinham lábios e lembravam mais os atuais lagartos. No entanto ainda há controvérsia sobre o assunto entre os especialistas.

Imagem truculenta criada pela mídia

O debate sobre a aparência dos terópodes, grupo de dinossauros bípedes ao qual pertence o tiranossauro rex, existe há muito tempo. Segundo Thomas Cullen, um paleobiólogo da Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, reconstruções feitas por cientistas nos anos 1920 e 1930 os mostravam com carne cobrindo os dentes.

Mas a mídia, incluindo o famoso filme Jurassic Park - Parque dos Dinossauros, de 1993, mudou essa imagem, retratando um réptil com dentes enormes e sem lábios. "Isso tornou-se [...] a percepção do público", diz Cullen. "Um terópode grande, com grandes facas de cortar carne saindo da boca."

Dentes escondidos não tornariam T.Rex menos perigoso Foto: MARK P. WITTON

Para checar quão realista essa imagem poderia ser, Cullen e seus colegas analisaram a relação entre o comprimento do crânio e o tamanho dos dentes de répteis vivos, como os dragões de komodo, que têm lábios e são parentes vivos de terópodes, bem como de vários dinossauros terópodes, como o velociraptor e o tiranossauro rex.

A equipe concluiu que os dentes dos terópodes não eram grandes demais nem longos demais para seus crânios. Por isso, não há razão para crer que eles protuberassem da boca dos tiranossauros rex.

Lábios de dinossauro duvidosos

Para ampliar a confiabilidade do estudo, os pesquisadores analisaram também o esmalte dos dentes, comparando um pedaço de dente de um terópode daspletossauro com o de um crocodilo moderno.

Os dentes dos crocodilos têm uma camada muito mais fina de esmalte na parte externa (ao contrário da parte interna, que fica voltada para a língua) do que os do dinossauro, sugerindo que os dinossauros provavelmente tinham lábios que protegiam os dentes.

Além disso, a equipe comparou a anatomia do crânio de vários animais vivos e mortos, constatando que os crânios dos dinossauros se parecem muito mais com os dos lagartos e iguanas com lábios.

"É um grande primeiro passo", afirma Ashley Morhardt, paleoneurologista da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington em St Louis, Estados Unidos. Contudo, o estudo também tem suas limitações: baseado numa amostra pequena, é possível que seja viciado. "Os resultados são tentadores. Mas receio que precisaremos de mais dados para dizer algo com certeza sobre o debate dos 'lábios' dos dinossauros."

bl/av (Reuters,AP,AFP)