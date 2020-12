"Time" elege pela primeira vez Criança do Ano

A revista americana Time nomeou uma cientista e inventora de 15 anos como a primeira Criança do Ano, título que a adolescente americana Gitanjali Rao pretende usar para inspirar outras pessoas a terem ideias que "resolvam problemas do mundo".

Gitanjali inventou tecnologias como um dispositivo que consegue identificar chumbo em água potável e um aplicativo para celulares que detecta 'cyberbullying' (ameaças ou intimidação através da internet).

Ela foi escolhida entre mais de 5 mil crianças americanas entre 8 e 16 anos indicadas para o título.

"Minha mensagem é: se eu consegui, qualquer um consegue", afirmou numa entrevista publicada pela revista, na qual a adolescente admite que não se parece nada com "uma típica cientista", já que os cientistas que ela vê na televisão são sempre "homens velhos e brancos".

Na entrevista, realizada pela atriz Angelina Jolie, a jovem afirma que há muitos problemas que precisam ser resolvidos, mas garantiu que, agora, o seu objetivo já não passa apenas por tentar encontrar soluções. "Já não quero só criar dispositivos que resolvam os problemas do mundo, mas inspirar outros a fazerem o mesmo. Porque, por experiência pessoal, não é fácil fazer alguma coisa quando não se conhece mais ninguém parecido conosco."

Desafios da nova geração

Da cidade de Denver, no estado americano de Colorado, Gitanjali alertou para os desafios que a sua geração enfrenta, combatendo, ao mesmo tempo, novos e velhos problemas. "Nossa geração enfrenta muitas questões que nunca tinham sido postas. Mas, ao mesmo tempo, enfrentamos velhos problemas que ainda existem", disse à Time.

"Estamos no meio de uma nova pandemia global, mas também estamos enfrentando questões de direitos humanos. Existem problemas que não criamos, mas que agora temos de resolver, como as mudanças climáticas e o 'cyberbullying', que surgiu com a introdução da tecnologia", afirmou.

A nomeação da Time é apenas o mais recente prêmio da adolescente, que foi anteriormente considerada como "a melhor jovem cientista dos EUA" por inventar um teste rápido e de baixo custo para detectar água contaminada com chumbo.

A revista Time começou a nomear o Homem do Ano em 1927, tendo mais tarde atualizado o nome do prêmio para Personalidade do Ano.

No ano passado, Greta Thunberg, a estudante sueca que inspirou um movimento global de luta contra as mudanças climáticas, tornou-se a pessoa mais jovem a ser escolhida pela revista com Personalidade do Ano.

Segundo a Time, a introdução do título Criança do Ano visa se tornar um "barômetro dos líderes em ascensão na geração mais jovem dos EUA". A revista deve anunciar a Personalidade do Ano 2020 na próxima semana.

