Theo Albrecht foi um empresário alemão, que junto com seu irmão Karl criou a Aldi, uma das maiores redes de varejos da Alemanha.

O bilionário cofundador da rede Aldi e um dos homens mais ricos da Alemanha, Theo Albrecht morreu em 2010, aos 88 anos. Ele e o irmão levantaram um império varejista a partir da mercearia da mãe. Em 1971 Theo foi sequestrado, mas libertado após o pagamento de um resgate de 7 milhões de marcos. Os sequestradores foram presos. De acordo com a revista americana Forbes, Theo Albrecht estava no lugar 31 da lista das pessoas mais ricas do mundo em 2010. Segundo a Forbes e a publicação alemã Manager Magazin, ele era o segundo alemão mais rico, com uma fortuna calculada em quase 17 bilhões de euros. À frente dele, só estava seu irmão, Karl.