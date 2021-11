Em junho de 2019, uma série de reportagens publicadas no site revelou trocas de mensagens entre membros da Operação Lava Jato e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, reforçando a suspeita de motivação política na operação.

O site jornalístico "The Intercept" existe desde 2014. Sua versão em português surgiu em 2016. Criado por Pierre Omidyar, fundador da eBay, tem entre seus editores o advogado americano Glenn Greenwald, especialista em direito constitucional, ex-jornalista do "The Guardian", e que mora no Brasil.