Terremoto de magnitude 7,1 deixa Califórnia em alerta

Um terremoto de magnitude 7,1 gerou danos no sul da Califórnia e se tornou o maior abalo sísmico registrado nos últimos 20 anos na região. Especialistas alertam que réplicas de grande impacto devem atingir a área durante os próximos dias ou até semanas.

Os tremores ocorreram durante a noite, próximo à cidade de Ridgecrest, a 202 quilômetros de Los Angeles, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O terremoto causou incêndios, danificou edifícios e estradas, mas deixou poucos feridos.

Tremores danificam estradas e causam danos estrutirais no sul da Califórnia

O terremoto veio na sequência de outro ocorrido na quinta-feira, de magnitude 6,4 na escala Richter, que se iniciou no deserto do Mojave. Na sexta-feira, a região foi atingida com força 8 vezes maior do que no dia anterior.

Desde os primeiros tremores desta sexta-feira, ocorreram ao menos 16 réplicas de magnitude 4 ou superior. O USGS alertou para a possibilidade de 50% de que outros terremotos de magnitude 6 possam ocorrer nos próximos dias.

"Temos incêndios, vazamentos de gás, feridos, pessoas sem energia elétrica", disse a prefeita de Ridgecrest, Peggy Breeden.

"Há relatos significativos de fogos em estruturas, na maioria, resultantes de vazamentos de gás ou de gasodutos rompidos", disse o chefe dos serviços de emergência da Califórnia, Mark Ghillarducci. "Fazer com que recursos cheguem até o local ainda é um desafio", acrescentou.

Supermercado sofre prejuízos com os tremores de 7.1 na escala Richter

O governador do estado, Gavin Newsom, pediu ajuda ao governo federal e colocou os serviços de emergência em alerta máximo. A Califórnia desenvolve em parceria como governo federal um sistema de alerta de terremotos para todo o estado, que deve entrar em operação em junho de 2021. O sistema inclui a instalação de centenas de estações sísmicas.

Especialistas afirmam ser pouco provável que o terremoto e as réplicas afetem as falhas entre as placas tectônicas existentes no estado, e que os tremores ocorreram a uma grande distância da falha de San Andreas, uma das maiores do planeta.

