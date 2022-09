Terceira pessoa é detida por ataque contra Cristina Kirchner

Mulher cuja identidade não foi revelada foi presa em uma casa de San Miguel, na periferia de Buenos Aires. No começo do mês, vice-presidente argentina foi alvo de tentativa de homicídio.

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (13/09) em Buenos Aires, elevando para três o número de pessoas detidas pelo ataque fracassado contra a vice-presidente da Argentina,Cristina Kirchner, informaram fontes judiciais.

A detida, cuja identidade não foi divulgada, é amiga de Brenda Uliarte, jovem de 23 anos suspeita de participar do atentado juntamente com o namorado, o brasileiro Fernando Sabag Montiel, de 35 anos, que apertou o gatilho da arma – os dois disparos falharam. Ele foi preso na mesma noite do crime.

O atentado aconteceu no dia 1º de setembro, em frente à casa de Cristina, no bairro Recoleta, em Buenos Aires, enquanto uma multidão demonstrava apoio à vice-presidente argentina, investigada por suspeita de corrupção.

Segundo as investigações, Montiel, aproveitando o grande público, apontou ao rosto de Cristina Kirchner "com uma pistola semiautomática de ação simples, calibre 32, marca Barsa, modelo Lusber".

A prisão desta terça ocorreu em uma casa em San Miguel, na periferia oeste de Buenos Aires, após uma série de batidas policiais. A mulher é a pessoa com quem Uliarte se comunicou por telefone após o ataque, segundo fontes.

Uliarte também estava na cena do crime e saiu do local após a prisão do namorado, mostram câmeras de vigilância. Ela foi presa três dias depois do atentado, em uma estação de trem da capital argentina.

Fernando Sabag Montiel foi preso logo após o crime Foto: Gustavo Garello/AP/picture alliance

Dupla já havia tentado outro ataque

Segundo perícia nos celulares dos réus, Montiel e Uliarte já haviam tentado atacar Kirchner em 27 de agosto, informou a imprensa local, mas o plano foi abortado. Fotografias encontradas no celular de Montiel mostram os dois posando com a pistola Bersa 32 com a qual o ataque foi realizado.

Também foi identificado que os suspeitos tinham a arma e as munições "desde data anterior ao fato", pelo menos, desde 5 de agosto de 2021, "sem contar com a devida autorização legal".

O brasileiro se recusou a responder perguntas de um juiz em duas sessões de inquérito para apurar a responsabilidade de Uliarte.

Em março de 2021, Andrés Montiel foi detido por portar uma faca de 35 centímetros no bairro La Paternal, em Buenos Aires, onde vive. Na época, conforme o jornal Clarín, o brasileiro afirmou que usava o objeto para se defender. Mesmo assim, foi autuado por porte de arma. O jornal também afirmou que Montiel atuava como motorista de aplicativo.

De acordo com o jornal La Nación, o suspeito seguia diversos perfis ligados a grupos radicais e de ódio, assim como páginas de "ordens maçônicas", de "comunismo satânico" e de ciências ocultas. As redes sociais do brasileiro foram deletadas durante a madrugada posterior ao ataque a Kirchner.

Também nesta terça-feira, o ministro da Segurança da Argentina, Aníbal Fernández, informou que a segurança de Kirchner foi reforçada após ela receber uma ameaça de morte na segunda-feira.

A Argentina vive um período de alta tensão política, e Cristina Kirchner é alvo de um pedido de prisão por parte do Ministério Público no contexto de um julgamento no qual ela é acusada de corrupção na concessão de obras públicas durante seus mandatos como presidente (2007-2015). Desde então, grupos a favor e contra a ex-presidente e atual vice têm se manifestado nas ruas de Buenos Aires.

le (EFE, AFP, ots)