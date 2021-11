À sombra da Berlinale, o prêmio Teddy Award celebra o universo cinematográfico "queer" em Berlim para produções de e sobre gays e lésbicas. Em 1987, tornou-se realidade a ideia de um prêmio para filmes de e sobre gays e lésbicas, o Teddy Award. O primeiro laureado foi ninguém menos do que Pedro Almodóvar por "A lei do desejo", estrelado por na época um praticamente desconhecido Antonio Banderas. Sua fundação foi inspirada pela ideia de que o prêmio Teddy se projetasse para além da cena gay, proporcionando aos filmes do gênero a presença na mídia e no meio profissional que lhes fora negada até então.